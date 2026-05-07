متفرقات

خداع إعلاني أم تأخير تقني؟.. إليكم كيف سيعوض "آيفون 16" مستخدميه

07-05-2026 | 03:36
خداع إعلاني أم تأخير تقني؟.. إليكم كيف سيعوض آيفون 16 مستخدميه
وافقت شركة "أبل" على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تتهمها بالتضليل الإعلاني بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزة "آيفون 16".
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين روجت الشركة لميزات "Apple Intelligence" وتحديثات لمساعد "سيري"، لكن الهواتف أُطلقت دونها، مما دفع مستخدمين ومساهمين لاتهامها بالخداع.
 
وتشمل التسوية، التي تنتظر موافقة القضاء النهائية، مشتري أجهزة "آيفون 16" و"آيفون 15 برو" و"برو ماكس" في الولايات المتحدة بين حزيران 2024 واذار 2025، حيث قد يحصل المتضررون على تعويضات تصل إلى 95 دولاراً للجهاز الواحد.

من جهتها، نفت "أبل" ارتكاب أي خطأ، معتبرة أن التسوية تهدف للتركيز على الابتكار بدلاً من النزاعات القانونية، وأكدت أن التحديثات الشاملة لـ"سيري" ستُعلن في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) الشهر المقبل.
 
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه تيم كوك للحاق بمنافسي الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤكداً أنه جزء أساسي من مستقبل أجهزة "أبل".


