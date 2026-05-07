خداع إعلاني أم تأخير تقني؟.. إليكم كيف سيعوض "آيفون 16" مستخدميه

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين روجت الشركة لميزات "Apple Intelligence" وتحديثات لمساعد "سيري"، لكن الهواتف أُطلقت دونها، مما دفع مستخدمين ومساهمين لاتهامها بالخداع. وافقت شركة "أبل" على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في ، تتهمها بالتضليل الإعلاني بشأن قدرات في أجهزة "آيفون 16".

وتشمل التسوية، التي تنتظر موافقة النهائية، أجهزة "آيفون 16" و"آيفون 15 برو" و" " في الولايات المتحدة بين حزيران 2024 واذار 2025، حيث قد يحصل المتضررون على تعويضات تصل إلى 95 دولاراً للجهاز الواحد.



من جهتها، نفت "أبل" ارتكاب أي خطأ، معتبرة أن التسوية تهدف للتركيز على الابتكار بدلاً من النزاعات القانونية، وأكدت أن التحديثات الشاملة لـ"سيري" ستُعلن في (WWDC) الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه للحاق بمنافسي الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤكداً أنه جزء أساسي من مستقبل أجهزة "أبل".





