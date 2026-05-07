لعشاق الهواتف الصغيرة.. إليكم أفضل الخيارات في 2026

وبعد سنوات هيمنت فيها الهواتف العملاقة ذات الشاشات التي تقترب من 7 بوصات، عادت بعض الشركات للاهتمام بالهواتف الأصغر نسبياً، مستفيدة من تطور تقنيات البطاريات وتصاميم الحواف النحيفة.وفي ما يلي أبرز الهواتف المدمجة التي يُنصح بها خلال عام 2026، وفق تقرير نشره موقع "SlashGear" واطلعت عليه "العربية Business".يُعد iPhone 17e خياراً مناسباً لمن يبحث عن هاتف مدمج ضمن منظومة آبل من دون دفع تكلفة الفئات الاحترافية.ويأتي الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.1 بوصة، وهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، إضافة إلى معالج A19 الجديد.ورغم استمرار الشاشة بمعدل تحديث 60Hz، فإنه يبقى من أصغر الهواتف الرائدة المتاحة حالياً، مع كاميرا قوية وتجربة iOS مستقرة.أبرز المميزات:شاشة 6.1 بوصة.تصميم خفيف ومريح.معالج A19.سعة تخزين تبدأ من 256GB.سعر يبدأ من 600 دولار.يوفر Galaxy S26 توازناً جيداً بين الحجم والأداء، بفضل شاشة AMOLED بقياس 6.3 بوصة ومعدل تحديث 120Hz.ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرا ثلاثية ودعم لتحديثات أندرويد يصل إلى 7 سنوات.كما يتميز بوزن خفيف نسبياً يبلغ 167 غراماً، ما يجعله عملياً للاستخدام اليومي مقارنة بمعظم الهواتف الرائدة الحالية.أبرز المميزات:شاشة 120Hz.كاميرا تقريب بصري 3x.وزن خفيف.واجهة One UI الغنية بالمزايا.دعم طويل للتحديثات.يواصل Pixel 10 Pro التركيز على قدرات التصوير والذكاء الاصطناعي، مع شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة وسطوع مرتفع.ويعتمد الهاتف على أحدث معالجات Tensor من ، إلى جانب نظام كاميرات يُعد من بين الأفضل، خصوصاً في التصوير الليلي والفيديو.كما أضافت غوغل هذا العام ميزة Pixelsnap المستوحاة من فكرة MagSafe.أبرز المميزات:كاميرات متطورة.تجربة أندرويد خام.تحديثات لمدة 7 سنوات.شاشة عالية الجودة.دعم واسع لميزات .لمن يبحث عن هاتف صغير الحجم عند الحمل، قد يكون Razr Ultra من " " من أبرز الخيارات المتاحة.ويضم الهاتف شاشة داخلية بقياس 7 بوصات، لكنه يتحول إلى جهاز صغير جداً عند طيه، مع شاشة خارجية عملية بقياس 4 بوصات.كما يقدم مواصفات رائدة تشمل شاشة LTPO AMOLED بتردد 165Hz وكاميرات قوية وبطارية محسنة.أبرز المميزات:تصميم قابل للطي.شاشة خارجية عملية.تردد 165Hz.جودة تصنيع عالية.مناسب لصناعة المحتوى والتنقل.يُعد OnePlus 15T من أكثر الهواتف لفتاً للانتباه هذا العام، إذ يجمع بين الحجم المدمج وبطارية ضخمة بسعة 7500mAh.ويأتي الهاتف بشاشة 6.32 بوصة مع حواف نحيفة جداً، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.ويعتمد الجهاز على بطاريات السيليكون-كربون الحديثة التي تسمح بزيادة السعة من دون زيادة كبيرة في الحجم.أبرز المميزات:بطارية ضخمة.شحن سريع 100W.تصميم مدمج.أداء رائد.مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69K.هل انتهى عصر الهواتف الصغيرة؟ورغم اختفاء بعض الهواتف الصغيرة جداً مثل mini وASUS Zenfone 10، لا تزال السوق توفر خيارات مدمجة نسبياً تناسب المستخدمين الذين يفضلون سهولة الحمل والاستخدام بيد واحدة.وفي عام 2026، يبدو أن المقاس المثالي للهواتف المدمجة بات يتراوح بين 6.1 و6.3 بوصات، مع الحفاظ على مواصفات قوية وعمر بطارية طويل.