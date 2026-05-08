هجوم سيبراني "ضخم" يشلّ منصة تعليمية ويعطّل جامعات أميركية بارزة!

تعرّض نظام يُستخدم في آلاف المدارس والجامعات الأميركية للتوقف عن العمل، أمس الخميس، عقب هجوم سيبراني وقع في توقيت حساس مع استعداد الطلاب للامتحانات النهائية.

وأوضح لوك كونولي، محلل التهديدات في شركة الأمن السيبراني "إيميسوفت"، أن مجموعة اختراق تُعرف باسم "شايني هانترز" أعلنت مسؤوليتها عن استهداف شركة "إنستركشر"، المطوّرة لمنصة إدارة التعلم "كانفاس".

ولم تصدر الشركة أي تعليق فوري أو توضيح حول ما إذا كان توقف النظام قد جاء نتيجة هجوم مباشر أو كإجراء احترازي بعد الاختراق.

وبحسب كونولي، فإن المجموعة المهاجمة نشرت عبر الإنترنت أن نحو 9 آلاف حول العالم تأثرت بالهجوم، مع ادعاءات بالوصول إلى مليارات الرسائل الخاصة وسجلات أخرى.

في المقابل، لم تنشر "إنستركشر" أي معلومات حول الحادث على حساباتها الرسمية، فيما يُستخدم نظام "كانفاس" على نطاق واسع لإدارة الدرجات والواجبات، ومحتوى المقررات، ومقاطع الفيديو التعليمية.

وبالتزامن مع ذلك، سارعت جامعات ومناطق تعليمية إلى إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بما جرى واتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية العملية التعليمية.