مدعومة بـGemini.. غوغل تلمّح إلى جيل جديد من حواسيب Googlebook

وبحسب موقع ITPro، جاء الإعلان المقتضب خلال فعالية Show، حيث بدت أجهزة Googlebook بمثابة تأكيد لشائعات طويلة تحدثت عن نظام تشغيل جديد يقوم على دمج مزايا ChromeOS وAndroid، ليشكل عملياً جيلاً جديداً من الحواسيب المحمولة المبنية حول قدرات ، وتحديداً نموذج Gemini.وقال أليكس كوشر، المدير الأول للحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية في غوغل، في منشور على مدونة الشركة، إن غوغل تجمع "أفضل ما "، بما يوفره من تطبيقات قوية عبر Google Play ونظام تشغيل حديث مصمم للذكاء الاصطناعي، مع مزايا ChromeOS الذي يضم "المتصفح الأكثر شعبية في العالم".وأضاف أن النتيجة هي Googlebook، وهي فئة جديدة من الحواسيب المحمولة المصممة بحيث تكون مساعدات Gemini في قلب تجربتها، مع قدرة على العمل بسلاسة مع الأجهزة الأخرى في حياة المستخدم، وبدعم من عتاد متطور.ومن بين المزايا التي عرضتها غوغل، أن الإشارة إلى تاريخ داخل بريد قد تقترح تلقائياً إنشاء اجتماع، فيما يمكن لاختيار صورتين أن ينتج تصوراً بصرياً جديداً؛ إذ أظهرت الشركة مثالاً على وضع أريكة داخل غرفة معيشة افتراضية.ورغم أن كثيراً من الخصائص التي جرى التلميح إليها بدت موجهة للاستخدام اليومي أكثر من الاستخدامات المؤسسية، فإن بعض المزايا، مثل الأدوات المخصصة وإمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول عن بُعد عبر الحاسوب، قد تجد طريقها بسهولة إلى بيئات العمل.ويفتح الإعلان الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أجهزة Chromebook، وما إذا كانت غوغل تستعد لإعادة صياغة حضورها في سوق الحواسيب المحمولة من خلال نظام أكثر اندماجاً مع الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تكشف الشركة تفاصيل إضافية خلال الصيف.