غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!

بدأت غوغل
بإتاحة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تحمل اسم “Contextual Suggestions”، وهي أداة تعتمد على تحليل سلوك المستخدم ومواقعه الجغرافية لتقديم اقتراحات ذكية داخل التطبيقات بشكل استباقي.
وتأتي الميزة مفعّلة تلقائياً على الأجهزة المدعومة، ما يعني أن عدداً كبيراً من المستخدمين قد يجدونها تعمل لديهم من دون إشعار واضح.
كيف تعمل الميزة؟
تعتمد "Contextual Suggestions" على جمع مؤشرات من استخدام الهاتف اليومي، أبرزها:
التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل متكرر
الأماكن التي يزورها المستخدم
العادات اليومية
ونمط الاستخدام
وبناءً على ذلك، يقوم النظام بتوقّع ما قد يرغب المستخدم في فعله لاحقاً.
أمثلة على ذلك:
اقتراح تشغيل قائمة موسيقى معتادة أثناء التمرين
عرض خيار لبث مباراة في وقت مشاهدة معتاد
تقديم إجراءات سريعة داخل التطبيقات حسب الروتين اليومي
وتؤكد الشركة أن معالجة هذه البيانات تتم محلياً على الجهاز، من دون مشاركتها مع التطبيقات أو إرسالها إلى خوادمها.
إعدادات التحكم والخصوصية
رغم تفعيل الميزة افتراضياً، توفر غوغل خيارات للتحكم بها، منها:
إيقاف الميزة بالكامل
تعطيل تتبع الموقع فقط
حذف بيانات الاقتراحات المخزنة
ويمكن الوصول إلى الإعدادات عبر المسار:
Settings > [اسم المستخدم] > All Services > Other
التوسّع عبر خدمات Google Play
لا ترتبط الميزة بإصدار محدد من أندرويد، إذ يتم توزيعها عبر google play services
، ما يسمح بوصولها إلى أجهزة مختلفة دون الحاجة لتحديث النظام بالكامل.
وبحسب تقارير تقنية، بدأت بالظهور على سلسلة Pixel 10، بما في ذلك هاتف Pixel 10a العامل بنظام android
16 مع إصدار Google Play Services 26.18، بينما لم تُسجَّل بعد على بعض الأجهزة الأقدم أو النسخ التجريبية من Android 17.
نقاش حول الخصوصية
ورغم أنها لا تُعتبر خطراً مباشراً على الخصوصية وفق بعض التقديرات، إلا أن أسلوب تفعيلها تلقائياً أثار جدلاً.
ويشير منتقدون إلى أن غياب خيار الموافقة المسبقة قد يؤدي إلى مشاركة بيانات مرتبطة بالعادات اليومية واستخدام التطبيقات دون إدراك كامل من المستخدم، ما يعيد فتح النقاش
حول التوازن بين الذكاء الاصطناعي
وخصوصية المستخدمين.