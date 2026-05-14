تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!

Lebanon 24
14-05-2026 | 10:47
A-
A+
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت غوغل بإتاحة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تحمل اسم “Contextual Suggestions”، وهي أداة تعتمد على تحليل سلوك المستخدم ومواقعه الجغرافية لتقديم اقتراحات ذكية داخل التطبيقات بشكل استباقي.
Advertisement

وتأتي الميزة مفعّلة تلقائياً على الأجهزة المدعومة، ما يعني أن عدداً كبيراً من المستخدمين قد يجدونها تعمل لديهم من دون إشعار واضح.

كيف تعمل الميزة؟

تعتمد "Contextual Suggestions" على جمع مؤشرات من استخدام الهاتف اليومي، أبرزها:

التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل متكرر
الأماكن التي يزورها المستخدم
العادات اليومية ونمط الاستخدام

وبناءً على ذلك، يقوم النظام بتوقّع ما قد يرغب المستخدم في فعله لاحقاً.

أمثلة على ذلك:

اقتراح تشغيل قائمة موسيقى معتادة أثناء التمرين
عرض خيار لبث مباراة في وقت مشاهدة معتاد
تقديم إجراءات سريعة داخل التطبيقات حسب الروتين اليومي

وتؤكد الشركة أن معالجة هذه البيانات تتم محلياً على الجهاز، من دون مشاركتها مع التطبيقات أو إرسالها إلى خوادمها.

إعدادات التحكم والخصوصية

رغم تفعيل الميزة افتراضياً، توفر غوغل خيارات للتحكم بها، منها:

إيقاف الميزة بالكامل
تعطيل تتبع الموقع فقط
حذف بيانات الاقتراحات المخزنة

ويمكن الوصول إلى الإعدادات عبر المسار:
Settings > [اسم المستخدم] > All Services > Other

التوسّع عبر خدمات Google Play

لا ترتبط الميزة بإصدار محدد من أندرويد، إذ يتم توزيعها عبر google play services، ما يسمح بوصولها إلى أجهزة مختلفة دون الحاجة لتحديث النظام بالكامل.

وبحسب تقارير تقنية، بدأت بالظهور على سلسلة Pixel 10، بما في ذلك هاتف Pixel 10a العامل بنظام android 16 مع إصدار Google Play Services 26.18، بينما لم تُسجَّل بعد على بعض الأجهزة الأقدم أو النسخ التجريبية من Android 17.

نقاش حول الخصوصية

ورغم أنها لا تُعتبر خطراً مباشراً على الخصوصية وفق بعض التقديرات، إلا أن أسلوب تفعيلها تلقائياً أثار جدلاً.

ويشير منتقدون إلى أن غياب خيار الموافقة المسبقة قد يؤدي إلى مشاركة بيانات مرتبطة بالعادات اليومية واستخدام التطبيقات دون إدراك كامل من المستخدم، ما يعيد فتح النقاش حول التوازن بين الذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدمين.
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تُطلق تحديثا جديدا للساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل وسامسونغ تطوّران نظاماً ذكياً لإدارة إشعارات أندرويد
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تُطلق تحسينات جوهرية جديدة على نظام أندرويد
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

google play services

الذكاء الاصطناعي

العادات اليومية

الروتين اليومي

android

النقاش

درويد

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-05-14
Lebanon24
06:46 | 2026-05-14
Lebanon24
06:09 | 2026-05-14
Lebanon24
04:41 | 2026-05-14
Lebanon24
03:12 | 2026-05-14
Lebanon24
00:39 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24