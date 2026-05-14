غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!

بدأت بإتاحة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تحمل اسم “Contextual Suggestions”، وهي أداة تعتمد على تحليل سلوك المستخدم ومواقعه الجغرافية لتقديم اقتراحات ذكية داخل التطبيقات بشكل استباقي.وتأتي الميزة مفعّلة تلقائياً على الأجهزة المدعومة، ما يعني أن عدداً كبيراً من المستخدمين قد يجدونها تعمل لديهم من دون إشعار واضح.تعتمد "Contextual Suggestions" على جمع مؤشرات من استخدام الهاتف اليومي، أبرزها:التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل متكررالأماكن التي يزورها المستخدمونمط الاستخداموبناءً على ذلك، يقوم النظام بتوقّع ما قد يرغب المستخدم في فعله لاحقاً.أمثلة على ذلك:اقتراح تشغيل قائمة موسيقى معتادة أثناء التمرينعرض خيار لبث مباراة في وقت مشاهدة معتادتقديم إجراءات سريعة داخل التطبيقات حسبوتؤكد الشركة أن معالجة هذه البيانات تتم محلياً على الجهاز، من دون مشاركتها مع التطبيقات أو إرسالها إلى خوادمها.رغم تفعيل الميزة افتراضياً، توفر غوغل خيارات للتحكم بها، منها:إيقاف الميزة بالكاملتعطيل تتبع الموقع فقطحذف بيانات الاقتراحات المخزنةويمكن الوصول إلى الإعدادات عبر المسار:Settings > [اسم المستخدم] > All Services > Otherلا ترتبط الميزة بإصدار محدد من أندرويد، إذ يتم توزيعها عبر ، ما يسمح بوصولها إلى أجهزة مختلفة دون الحاجة لتحديث النظام بالكامل.وبحسب تقارير تقنية، بدأت بالظهور على سلسلة Pixel 10، بما في ذلك هاتف Pixel 10a العامل بنظام 16 مع إصدار Google Play Services 26.18، بينما لم تُسجَّل بعد على بعض الأجهزة الأقدم أو النسخ التجريبية من Android 17.ورغم أنها لا تُعتبر خطراً مباشراً على الخصوصية وفق بعض التقديرات، إلا أن أسلوب تفعيلها تلقائياً أثار جدلاً.ويشير منتقدون إلى أن غياب خيار الموافقة المسبقة قد يؤدي إلى مشاركة بيانات مرتبطة بالعادات اليومية واستخدام التطبيقات دون إدراك كامل من المستخدم، ما يعيد فتح حول التوازن بين وخصوصية المستخدمين.