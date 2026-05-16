مجهزة بسماعات لاسلكية.. هواوي تعلن عن ساعتها الجديدة

أعلنت ساعة Watch Buds الجديدة التي صممتها بطريقة مميزة لتضم في هيكلها سماعات لاسلكية صغيرة.



حصلت الساعة على هيكل أنيق التصميم مصنوع من التيتانيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (47/47/14.7) ملم، وزنه 54.5 غ. وأكثر ما يميز ساعة Huawei Watch Buds 2 الجديدة هو شاشتها المتحركة والتي تحمل أسفلها سماعات لاسلكية صغيرة يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الصوتية والاستماع للموسيقى، إذ يمكن شحن هذه السماعات من الساعة مباشرة.

شاشتها أتت LTPO AMOLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 310 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 3000 nits، ما يجعل استخدام الساعة مريحا في الأماكن المفتوحة وتحت ضوء الشمس.

وتعمل الساعة بنظام HarmonyOS، ودعمتها هواوي بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في .



جهّزت الساعة أيضا بتطبيقات وبرامج مختلفة لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم، وزودتها هواوي ببطارية Li-Ion بسعة 410 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي. (روسيا اليوم)