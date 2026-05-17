تحديث جديد من "غوغل" يمهّد لنقل مفاتيح المرور بين الهواتف

17-05-2026 | 23:00
تحديث جديد من غوغل يمهّد لنقل مفاتيح المرور بين الهواتف
تستعد خدمة Google Password Manager على نظام أندرويد لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استيراد وتصدير مفاتيح المرور (Passkeys)، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدارة بيانات تسجيل الدخول ونقلها بين الأجهزة والخدمات المختلفة بطريقة أكثر أماناً ومرونة.

وتُعد مفاتيح المرور بديلاً حديثاً لكلمات المرور التقليدية، إذ تعتمد على نظام تشفير مزدوج يحتفظ فيه الجهاز بالمفتاح الخاص، بينما تستخدم المواقع والخدمات المفتاح العام لتسجيل الدخول عبر وسائل تحقق بيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

وتبرز أهمية الميزة الجديدة خصوصاً عند تبديل الهاتف أو فقدانه، حيث واجه المستخدمون سابقاً صعوبة في نقل مفاتيح المرور إلى جهاز جديد. ولهذا تعمل مؤسسة FIDO Alliance على تطوير معيار “بروتوكول تبادل بيانات الاعتماد” (CXP)، الذي يسمح بنقل هذه المفاتيح بشكل آمن بين الأجهزة والمنصات المختلفة.

وبحسب تقارير تقنية، تدعم شركات مثل أبل وبعض تطبيقات إدارة كلمات المرور، من بينها Bitwarden و1Password، هذا المعيار بالفعل، ما يتيح نقل مفاتيح المرور بسهولة بين الأجهزة.

ورغم أن غوغل تعد من الجهات الداعمة لمعيار CXP، فإن مدير كلمات المرور الخاص بها لم يوفر حتى الآن دعماً رسمياً لهذه الخاصية، إلا أن باحثين في مجال أندرويد تمكنوا من رصد واجهة مخفية داخل التطبيق تشير إلى قرب إطلاق ميزة الاستيراد والتصدير.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة، عند طرحها رسمياً، في جعل عملية نقل مفاتيح المرور على أجهزة أندرويد أكثر سهولة، سواء عبر مدير كلمات المرور الخاص بغوغل أو من خلال تطبيقات أخرى تدعم المعيار مثل “سامسونغ باس”.

