تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أشعة كونية فائقة القوة قد تفكّ لغزًا عمره 60 عامًا!

Lebanon 24
18-05-2026 | 00:11
A-
A+
أشعة كونية فائقة القوة قد تفكّ لغزًا عمره 60 عامًا!
أشعة كونية فائقة القوة قد تفكّ لغزًا عمره 60 عامًا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تسجّل الأشعة الكونية في الفضاء مستويات طاقة هائلة، تتجاوز بنحو عشرة ملايين مرة الطاقة الناتجة عن تصادم الجسيمات داخل مصادم الهادرونات الكبير على الأرض.

ويعتقد العلماء أن هذه الجسيمات قد تحمل مفتاحًا لحل لغز استمرّ حيرتهم لأكثر من ستة عقود، والمتعلق بمصدر هذه الطاقات غير المسبوقة في الكون.

في عام 2021، رُصد جسيم كوني شديد الطاقة اصطدم بالأرض، وأُطلق عليه اسم "أماتيراسو" تيمّنًا بإلهة الشمس في الأساطير اليابانية.

وقد بلغت طاقته أكثر من 40 مليون مرة طاقة الجسيمات المتولدة داخل مصادم الهادرونات الكبير (Large Hadron Collider – LHC)، وهو أكبر وأقوى مسرّع جسيمات في العالم، المصمم لدراسة المكوّنات الأساسية للمادة وقوانين الفيزياء الكونية.

وبذلك يُعد "أماتيراسو" ثاني أقوى جسيم كوني تم رصده حتى الآن، بعد جسيم سجّل عام 1991 وحمل اسم "جسيم يا إلهي" (Oh-My-God particle). ورغم شدّة هذه الظواهر، فإن مصدرها لا يزال غير معروف حتى اليوم.

واللافت أن جسيم "أماتيراسو" بدا وكأنه قادم من منطقة شبه خالية في الفضاء، لا تظهر فيها نجوم أو مجرات واضحة يمكن أن تُفسّر انبعاثه.

في هذا السياق، يطرح فريق بحثي بقيادة كوهتا موراسي من جامعة بنسلفانيا فرضية جديدة تشير إلى أن الأشعة الكونية الأعلى طاقة قد لا تكون بروتونات تقليدية، بل نوى ذرّية لعناصر أثقل من الحديد.

ومنذ أكثر من 60 عامًا، يحاول العلماء فهم الكيفية التي تتكوّن بها هذه الأشعة وكيف تكتسب هذه الطاقة الهائلة.

ويقول موراسي إن هذه الجسيمات لا يمكن تسريعها إلا في بيئات كونية شديدة العنف، مثل انهيار نجم ضخم وتحوله إلى ثقب أسود، أو اندماج نجمين نيوترونيين.

ولتوضيح شدة هذه الظواهر، يمكن تخيّل ضغط كتلة شمس كاملة داخل كرة لا يتجاوز قطرها نحو 20 كيلومترًا، وهو ما يُعرف بالنجم النيوتروني. وعند اصطدام نجمين من هذا النوع، تنتج طاقات هائلة قادرة على إطلاق جسيمات بهذه القوة.

وفي إطار الدراسة، أجرى العلماء محاكاة رقمية لتتبّع كيفية فقدان هذه الجسيمات لطاقتها أثناء رحلتها الطويلة عبر الفضاء. وتبيّن أن النوى الثقيلة، خصوصًا تلك الأثقل من الحديد، تفقد طاقتها بوتيرة أبطأ بكثير من الجسيمات الأخف، ما يسمح لها بالوصول إلى الأرض محتفظة بطاقة عالية، بما ينسجم مع خصائص جسيم "أماتيراسو".

ويشير موراسي إلى أن هذا لا يعني أن جميع الأشعة الكونية فائقة الطاقة تنتمي إلى هذا النوع، لكنه يوضح أن وجود نسبة منها قد يغيّر طريقة تحديد مصادرها في الكون.

أما أبرز السيناريوهات المحتملة لتكوين هذه النوى الثقيلة، فتشمل انهيار النجوم العملاقة إلى ثقوب سوداء أو نجوم نيوترونية شديدة المغناطيسية، إضافة إلى تصادمات النجوم النيوترونية.

وتُعد هذه الأحداث من بين أكثر الظواهر عنفًا في الكون، وهي نفسها التي تُنتج انفجارات أشعة غاما، المعروفة بأنها من أقوى الانفجارات الكونية المسجّلة.

وقد يساهم هذا التفسير أيضًا في توضيح الفروق المرصودة بين الأشعة الكونية القادمة من نصفي الكرة السماوية الشمالي والجنوبي، إذ يُتوقع أنه في حال كانت النوى الثقيلة مساهمة رئيسية في أعلى الطاقات، فإن البيانات المستقبلية ستكشف عن تركيبة أثقل من الحديد في هذه الجسيمات. (روسيا اليوم) 

Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"الطاقة الدولية": أزمة الغاز الناتجة عن الحرب قد تستمر لعامين
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الدولية: أزمة الغاز الناتجة عن الحرب قد تستمر لعامين
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خضار شائع قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم!
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

المستقبل

اليابان

القادمة

الظواهر

الشمالي

الطويل

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:13 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:13 | 2026-05-18
Lebanon24
23:00 | 2026-05-17
Lebanon24
14:52 | 2026-05-17
Lebanon24
09:10 | 2026-05-17
Lebanon24
07:22 | 2026-05-17
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24