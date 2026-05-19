Google تغيّر آلية احتساب استخدام Gemini

أعلنت Google اعتماد نظام جديد لاحتساب حدود استخدام Gemini، يقوم على قياس حجم القدرة الحاسوبية المستهلكة بدلًا من تحديد عدد ثابت للطلبات اليومية.

وبحسب التحديث الجديد، ستختلف حصة الاستخدام وفقًا لعوامل عدة، أبرزها طول المحادثات، وتعقيد الأوامر، إضافة إلى استخدام الأدوات المتقدمة مثل توليد الصور والفيديو وميزات البحث والتحليل العميق.

وأكدت أن الخطط المدفوعة ستحصل على سعات استخدام أكبر مقارنة بالحسابات المجانية، في ظل تزايد الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة واستهلاكها المرتفع للموارد الحاسوبية.

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع تحولات مشابهة تشهدها شركات التقنية، مع توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل القادرة على تنفيذ مهام معقدة تستهلك قدرات معالجة كبيرة خلال جلسة واحدة.