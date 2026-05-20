تكنولوجيا وعلوم
سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.. إليكم مواصفات Galaxy Z Fold Wide من سامسونغ
Lebanon 24
20-05-2026
|
09:19
تستعد
سامسونغ
لإطلاق جهازها الجديد
galaxy
Z Fold Wide الذي سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.
وحصل الجهاز تبعا لأحدث التسريبات على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (161.4/123.9/4.9) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، و(82.2/123.9/9.8) ملم وهو مطوي، وزنه 199 غ.
شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (1828/2584) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية جاءت Dynamic LTPO AMOL
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 10 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية Esim للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
إطارا في الثانية
