تكنولوجيا وعلوم

سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.. إليكم مواصفات Galaxy Z Fold Wide من سامسونغ

Lebanon 24
20-05-2026 | 09:19
سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.. إليكم مواصفات Galaxy Z Fold Wide من سامسونغ
تستعد سامسونغ لإطلاق جهازها الجديد galaxy Z Fold Wide الذي سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.
وحصل الجهاز تبعا لأحدث التسريبات على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (161.4/123.9/4.9) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، و(82.2/123.9/9.8) ملم وهو مطوي، وزنه 199 غ.

شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (1828/2584) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية جاءت Dynamic LTPO AMOL
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 10 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية Esim للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم) 
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
الهواتف القابلة للطي تعود بقوة.. 7 أجهزة تتنافس على كسر رتابة السوق
إنتاج محدود.. آبل تختبر سوق الهواتف القابلة للطي بحذر
إليكم موعد إطلاق أول آيفون قابل للطي
