سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.. إليكم مواصفات Galaxy Z Fold Wide من سامسونغ

تستعد لإطلاق جهازها الجديد Z Fold Wide الذي سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.

وحصل الجهاز تبعا لأحدث التسريبات على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (161.4/123.9/4.9) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، و(82.2/123.9/9.8) ملم وهو مطوي، وزنه 199 غ.



شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (1828/2584) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية جاءت Dynamic LTPO AMOL

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 10 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية Esim للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)