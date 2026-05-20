قريبا.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف

Lebanon 24
20-05-2026 | 04:50
قريبا.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف
تستعد ZTE لإطلاق هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات والكاميرات لينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.
 
وحصل +Nubia RedMagic 11S Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (163.8/76.5/8.9) ملم، وزنه 230غ.

شاشاته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها (1216/2688) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 431 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1800 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Redmagic OS 11.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية حصلت على عدستين بدقة (50+50) ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

دعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 
