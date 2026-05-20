الأجهزة الذكية المنزلية.. راحة مقابل مخاطر أمنية محتملة

تشير تقارير أمنية حديثة إلى أن الأجهزة المنزلية مثل المصابيح الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة، والكاميرات المتصلة بالإنترنت، قد تمثل خطرًا حقيقيًا على خصوصية المستخدمين.إذ تقوم هذه الأجهزة بإرسال كميات كبيرة من البيانات بشكل مستمر إلى الإنترنت، ما يجعلها هدفًا محتملًا للاختراق أو جمع البيانات دون علم المستخدم.ومع تزايد انتشار تقنيات الأشياء، أصبح تأمين هذه الأجهزة ضرورة ملحة لحماية المنازل الرقمية.مخاطر خفيةتتميز الأجهزة الذكية بسهولة الاستخدام وربطها الدائم بالإنترنت، لكنها في المقابل تفتقر غالبًا إلى أنظمة حماية قوية مثل تلك الموجودة في الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر.وبحسب خبراء الأمن السيبراني، فإن العديد من هذه الأجهزة تعمل كصناديق مغلقة، ما يصعب تثبيت برامج حماية عليها مباشرة، ويجعلها عرضة للاستغلال في حال وجود ثغرات أمنية.كما أن بعض الأجهزة ترسل بيانات الاستخدام بشكل غير مشفر أو تعتمد على إعدادات افتراضية ضعيفة، وهو ما قد يسمح لمزودي الخدمة أو أطراف ثالثة بتحليل سلوك المستخدم داخل المنزل.استغلال الأجهزة الذكيةتشير الدراسات إلى أن نقاط الضعف في أجهزة المنزل الذكي لا تقتصر على الجهاز نفسه، بل تمتد إلى الشبكة المنزلية بأكملها، فعند اختراق جهاز واحد، يمكن للمهاجم التنقل داخل الشبكة للوصول إلى أجهزة أخرى مثل الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر.كما أن استخدام كلمات مرور ضعيفة أو إعدادات افتراضية يزيد من احتمالية الاختراق بشكل كبير.خطوات الحمايةيوصي الخبراء بعدة إجراءات أساسية لتقليل المخاطر، أبرزها تغيير كلمات المرور الافتراضية لجميع الأجهزة والراوتر وتحديث البرامج الثابتة Firmware بشكل منتظم، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة الذكية عن الأجهزة الشخصية.كذلك، من المهم تفعيل بروتوكولات التشفير الحديثة، مثل WPA3، وإيقاف ميزات جمع البيانات غير الضرورية داخل التطبيقات.الأولرغم أن الأجهزة الذكية توفر راحة كبيرة في الحياة اليومية، إلا أن استخدامها دون وعي أمني قد يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية.ويؤكد الخبراء أن تأمين المنزل الذكي لا يعتمد على أداة واحدة، بل على مجموعة من الممارسات الأمنية المستمرة التي تضمن حماية البيانات والمستخدمين على حد سواء. (ارم نيوز)