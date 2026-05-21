أجهزة مطبخ ذكية تجعل الطهي الصحي أسهل وأكثر دقة

يشكل ميزان التغذية الذكي «نوتري لينز» ومقلاة الهواء الذكية «آيكونيك» من شركة Cosori إضافة مميزة للمطبخ العصري، بفضل ما يقدمانه من تقنيات تسهّل إعداد الوجبات الصحية وتمنح نتائج طهي احترافية.

وخلال تجربة استمرت عدة أسابيع في إعداد الطعام المنزلي، برز أداء الجهازين بشكل لافت، خصوصاً مقلاة «آيكونيك» الهوائية التي قدّمت نتائج مبهرة عند تحضير أطباق مثل دجاج ، إذ خرج الطعام مقرمشاً وشهياً بدرجة تفوقت على تجارب سابقة مع قلايات هوائية أخرى.

ويأتي ميزان «نوتري لينز» بتصميم زجاجي أنيق وأبعاد مدمجة، مع إمكانية الشحن عبر منفذ USB-C، ويعمل بالتزامن مع تطبيق «في سينك» لتتبع القيم الغذائية. ويتيح الميزان حساب 19 عنصراً غذائياً أساسياً، من بينها السعرات الحرارية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، ما يجعله خياراً عملياً لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يراقبون المغذيات الكبرى بهدف خسارة الوزن أو بناء العضلات.

كما يدعم الميزان خاصية تصفير الوزن تلقائياً بعد إضافة كل مكون، ما يسهل عملية القياس بدقة دون الحاجة إلى أوعية متعددة. ويمكنه وزن الأطعمة من 3 غرامات حتى 5 كيلوغرامات مع دعم سبع وحدات قياس مختلفة.

أما مقلاة «آيكونيك» الذكية، فتتميز بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وسعة تصل إلى 6.5 لتر، مع سلة داخلية قابلة للغسل في غسالة الصحون وسطح طهي سيراميكي غير لاصق وخالٍ من الضارة.

وتضم المقلاة شاشة لمس للتحكم بوظائف متعددة تشمل القلي الهوائي، والخبز، وإعادة التسخين، وتجفيف الأطعمة، وتخمير العجين، مع نطاق حرارة يتراوح بين 90 و450 درجة. كما تتصل بالتطبيق الذكي الذي يوفر وصفات جاهزة تضبط إعدادات الطهي تلقائياً، إضافة إلى دعمها لمساعدَي «أمازون أليكسا» و«غوغل».

ويبلغ سعر ميزان «نوتري لينز» نحو 49.99 دولار، فيما تُباع مقلاة «آيكونيك» الهوائية بسعر يقارب 249 دولاراً، ليشكلا معاً حلاً متكاملاً لإعداد وجبات صحية بسهولة وكفاءة.