تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

التكنولوجيا تعيد تشكيل سوق العمل لصالح فئة محددة

Lebanon 24
21-05-2026 | 23:00
A-
A+
التكنولوجيا تعيد تشكيل سوق العمل لصالح فئة محددة
التكنولوجيا تعيد تشكيل سوق العمل لصالح فئة محددة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن التكنولوجيا، رغم استبدالها لبعض الوظائف التقليدية، تسهم في خلق أنواع جديدة من الأعمال، وغالباً ما يستفيد منها العمال الشباب المتعلمون أكثر من غيرهم.

وبحسب الدراسة التي قادها خبير اقتصاد العمل في MIT ديفيد أوتور، فإن سوق العمل في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية شهد نمطاً متكرراً يتمثل في أن الوظائف الجديدة التي تولّدها التكنولوجيا كانت تذهب في الغالب إلى خريجي الجامعات دون سن الثلاثين، خاصة في البيئات الحضرية.

وأشار الباحثون إلى أن التكنولوجيا تؤدي وظيفتين في آن واحد: فهي تستبدل بعض المهام التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تفتح مجالات جديدة للعمل تتطلب مهارات متخصصة ومعرفة دقيقة.

وأوضح أوتور أن القيمة في سوق العمل لا ترتبط فقط بالقدرة على أداء المهام، بل بالمعرفة المتخصصة النادرة، مشيراً إلى أن هذه الندرة هي ما يمنح الوظائف الجديدة أجوراً مرتفعة في البداية، قبل أن تتراجع مع انتشار المعرفة وتحول المهارة إلى أمر شائع.

وبيّنت الدراسة، التي اعتمدت على بيانات التعداد السكاني الأميركي بين عامي 1940 و2023، أن نسبة متزايدة من العمال يشغلون وظائف ظهرت حديثاً خلال العقود الأخيرة، مع ارتفاع واضح في حصة الوظائف الجديدة في الاقتصاد المعاصر مقارنة بمنتصف القرن الماضي.

كما أظهرت النتائج أن الوظائف الجديدة تنشأ غالباً في المدن، وأن العاملين فيها يتمتعون بفرص أعلى للاستمرار في هذا النوع من الأعمال مستقبلاً، إضافة إلى تحقيقهم مستويات دخل أعلى في البداية.

وأشار الباحثون إلى أن الميزة الاقتصادية للوظائف الجديدة تتراجع مع الوقت، مع انتشار المهارات المرتبطة بها وتحولها إلى مهارات أساسية متاحة للجميع، وهو ما وصفه أوتور بأن “المعرفة تصبح عامة ثم تفقد قيمتها النادرة”.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، يرى الباحثون أنه لا يزال من المبكر تحديد أثره الكامل على سوق العمل، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى استبدال بعض المهام أو خلق وظائف جديدة تعتمد على إعادة توزيع المهارات بدلاً من إلغائها.

وضرب أوتور مثالاً بقطاع الرعاية الصحية، موضحاً أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقتصر على أتمتة الوظائف، أو أن يُستخدم بطريقة توسّع نطاق العمل وتخلق أدواراً جديدة لمستويات مختلفة من الخبرة، ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وختم الباحثون بأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل سيعتمد بشكل كبير على كيفية توظيفه، سواء عبر سياسات السوق أو من خلال تدخلات حكومية توجهه نحو خلق فرص عمل جديدة بدلاً من استبدال العمالة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل أنظمة الرصد الجوي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا بحث مع وزير العمل تداعيات الحرب على سوق العمل
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
من سنة 1863 إلى عصر الذكاء الاصطناعي:"صادر" تعيد تشكيل المعرفة القانونية عبر تحولات تكنولوجية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تعيد تشكيل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل عرقلة شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

معهد ماساتشوستس

ماساتشوستس

امل على

شيرين

الغال

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:07 | 2026-05-22
Lebanon24
00:04 | 2026-05-22
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
Lebanon24
16:00 | 2026-05-21
Lebanon24
14:45 | 2026-05-21
Lebanon24
12:49 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24