تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قمر نبتون الغامض.. "نيريد" نجا من فوضى كونية قديمة

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:04
A-
A+
قمر نبتون الغامض.. نيريد نجا من فوضى كونية قديمة
قمر نبتون الغامض.. نيريد نجا من فوضى كونية قديمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف فريق من العلماء أن القمر البعيد "نيريد"، التابع لكوكب نبتون، قد يكون الناجي الوحيد من اصطدام كوني عنيف أعاد تشكيل نظام الكوكب الجليدي قبل مليارات السنين.

ويقلب هذا الاكتشاف افتراضات سابقة بشأن أصل القمر الغامض، الذي كان يُعتقد أنه جاء من خارج نظام نبتون.

ومن بين أقمار نبتون الـ16 المعروفة، يبقى "ترايتون" الأكثر شهرة، إذ يُعتقد أنه دخل نظام الكوكب بعنف قادماً من المناطق الجليدية البعيدة في أطراف المجموعة الشمسية، ما تسبب بفوضى أدت إلى تفكك عدد من الأقمار الأصلية.

لكن ملاحظات جديدة أجراها فريق بقيادة معهد كاليفورنيا للتقنية، باستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، تشير إلى أن "نيريد" لم يكن جسماً دخيلاً مثل "ترايتون"، بل قمراً أصلياً نجا من تلك الفوضى بعدما استقر في مدار إهليلجي شديد الانحراف أبقاه بعيداً عن منطقة الاضطراب.

ويبلغ عرض "نيريد" نحو 350 كيلومتراً، ويستغرق نحو عام أرضي كامل لإتمام دورة واحدة حول نبتون. وتتغير المسافة بينه وبين الكوكب بشكل كبير، من أقل من 1.4 مليون كيلومتر عند أقرب نقطة، إلى نحو 9.6 ملايين كيلومتر عند أبعد نقطة.

وكان العلماء يعتقدون لسنوات أن "نيريد" جاء من حزام كايبر، إلا أن بيانات "جيمس ويب" أظهرت أن تركيبه، خصوصاً احتواءه على نسبة عالية من الجليد، لا يتوافق مع الأجسام النموذجية في تلك المنطقة.

وقال الباحث ماثيو بيلياكوف، من معهد كاليفورنيا للتقنية، إن المعلومات عن "نيريد" لا تزال محدودة، مشيراً إلى أن النتائج الأخيرة تستبعد فكرة أنه كان جسماً تائهاً جذبته جاذبية نبتون لاحقاً.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Science Advances"، واعتبر العلماء أن مدار "نيريد" الغريب ينسجم مع سيناريو قمر تشكل قرب نبتون، ثم دُفع إلى الخارج بعد التقاط الكوكب لقمر "ترايتون".

ويرجح الفريق أن الأقمار الصغيرة الداخلية الحالية لنبتون تشكلت من حطام الأقمار الأصلية التي حطمها وصول "ترايتون".

ورغم أهمية هذه النتائج، لا توجد حالياً أي بعثة فضائية مخططة لزيارة نبتون، ما يبقي كثيراً من أسرار هذا النظام الغامض بانتظار كشف لاحق. (روسيا اليوم)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطر يحذر من "فوضى" إذا واصل "حزب الله" الاستفزاز
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب لمجلة "تايم": الإيرانيون مفاوضون أفضل من كونهم مقاتلين
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أشعة كونية فائقة القوة قد تفكّ لغزًا عمره 60 عامًا!
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة كبرى أم لغز غامض؟ اكتشاف "مقبرة جماعية" في ترينيداد وتوباغو
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الناجي الوحيد

روسيا اليوم

كاليفورنيا

جاذبية

روسيا

العلم

بيلي

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:07 | 2026-05-22
Lebanon24
23:00 | 2026-05-21
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
Lebanon24
16:00 | 2026-05-21
Lebanon24
14:45 | 2026-05-21
Lebanon24
12:49 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24