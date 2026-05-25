تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟
Lebanon 24
25-05-2026
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد شاشات OLED في الهواتف الذكية تطورًا متواصلًا على مستوى الجودة والكفاءة والعمر الافتراضي؛ ما يعزز من اعتمادها على نطاق واسع في الأجهزة الحديثة. ومع ذلك، لا يزال عدد من المستخدمين يطرح تساؤلات حول مدى استمراريتها تحت الاستخدام اليومي المكثف.
وتشير تقارير تقنية حديثة إلى أن شاشات OLED أصبحت أكثر تطورًا ومتانة مقارنة بالأجيال السابقة، إلا أنها لا تزال عرضة لظاهرة التدهور التدريجي المعروفة باسم "الاحتراق" (Burn-in)، إضافة إلى انخفاض تدريجي في مستوى السطوع
مع مرور الوقت
.
Advertisement
ورغم هذه المخاوف الشائعة، يؤكد خبراء التقنية أن العمر الافتراضي لشاشات OLED أطول مما يُعتقد عادة؛ إذ يمكن أن تمتد فترة استخدامها لعدة سنوات قبل ظهور أي تراجع ملحوظ في الأداء، وذلك بحسب طبيعة الاستخدام وظروف التشغيل.
ووفقًا لمصادر تقنية حديثة، فإن شاشات OLED الحديثة قد تكون مصممة للعمل حتى نحو 100000 ساعة من الاستخدام، أي ما يعادل أكثر من 11 عامًا من التشغيل المستمر على مدار الساعة.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم يختلف في الواقع العملي؛ إذ يعتمد عمر الشاشة على عدة عوامل مثل مستوى السطوع، ودرجة الحرارة، وطبيعة المحتوى المعروض.
وتشير بعض التقديرات إلى أن العمر العملي لهواتف OLED يتراوح بين 30000 و50000 ساعة من الاستخدام، أي ما يعادل تقريبًا من 3 إلى 5
سنوات من
الاستخدام المكثف قبل ملاحظة انخفاض في السطوع أو جودة الألوان. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لماذا لا تزال الهواتف الأرضية مهمة في عصر الهواتف الذكية؟
Lebanon 24
لماذا لا تزال الهواتف الأرضية مهمة في عصر الهواتف الذكية؟
25/05/2026 15:45:22
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تضرب قطاع الهواتف الذكية في الصين
Lebanon 24
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تضرب قطاع الهواتف الذكية في الصين
25/05/2026 15:45:22
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها!
Lebanon 24
خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها!
25/05/2026 15:45:22
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
Lebanon 24
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
25/05/2026 15:45:22
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مرور الوقت
سنوات من
عمر ش
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
Lebanon 24
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
06:05 | 2026-05-25
25/05/2026 06:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هواتف سامسونغ تتصدر سوق الشرق الأوسط
Lebanon 24
هواتف سامسونغ تتصدر سوق الشرق الأوسط
03:15 | 2026-05-25
25/05/2026 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق
Lebanon 24
قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق
00:53 | 2026-05-25
25/05/2026 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمة فضائية للصين… رائد سيقضي عاماً كاملاً في المدار
Lebanon 24
مهمة فضائية للصين… رائد سيقضي عاماً كاملاً في المدار
23:00 | 2026-05-24
24/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة صينية تنافس أفخم سيارات العالم
Lebanon 24
سيارة صينية تنافس أفخم سيارات العالم
15:57 | 2026-05-24
24/05/2026 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
09:36 | 2026-05-24
24/05/2026 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
Lebanon 24
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
10:00 | 2026-05-24
24/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
10:30 | 2026-05-24
24/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
Lebanon 24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
09:01 | 2026-05-24
24/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
09:30 | 2026-05-24
24/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:05 | 2026-05-25
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
03:15 | 2026-05-25
هواتف سامسونغ تتصدر سوق الشرق الأوسط
00:53 | 2026-05-25
قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق
23:00 | 2026-05-24
مهمة فضائية للصين… رائد سيقضي عاماً كاملاً في المدار
15:57 | 2026-05-24
سيارة صينية تنافس أفخم سيارات العالم
14:09 | 2026-05-24
احذر ... نقرة واحدة قد تُفقدك بياناتك!
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
25/05/2026 15:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24