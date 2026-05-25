تكنولوجيا وعلوم

كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟

Lebanon 24
25-05-2026 | 04:44
A-
A+
كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟
كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟
A+
A-
تشهد شاشات OLED في الهواتف الذكية تطورًا متواصلًا على مستوى الجودة والكفاءة والعمر الافتراضي؛ ما يعزز من اعتمادها على نطاق واسع في الأجهزة الحديثة. ومع ذلك، لا يزال عدد من المستخدمين يطرح تساؤلات حول مدى استمراريتها تحت الاستخدام اليومي المكثف.

وتشير تقارير تقنية حديثة إلى أن شاشات OLED أصبحت أكثر تطورًا ومتانة مقارنة بالأجيال السابقة، إلا أنها لا تزال عرضة لظاهرة التدهور التدريجي المعروفة باسم "الاحتراق" (Burn-in)، إضافة إلى انخفاض تدريجي في مستوى السطوع مع مرور الوقت.
ورغم هذه المخاوف الشائعة، يؤكد خبراء التقنية أن العمر الافتراضي لشاشات OLED أطول مما يُعتقد عادة؛ إذ يمكن أن تمتد فترة استخدامها لعدة سنوات قبل ظهور أي تراجع ملحوظ في الأداء، وذلك بحسب طبيعة الاستخدام وظروف التشغيل.
 
ووفقًا لمصادر تقنية حديثة، فإن شاشات OLED الحديثة قد تكون مصممة للعمل حتى نحو 100000 ساعة من الاستخدام، أي ما يعادل أكثر من 11 عامًا من التشغيل المستمر على مدار الساعة.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم يختلف في الواقع العملي؛ إذ يعتمد عمر الشاشة على عدة عوامل مثل مستوى السطوع، ودرجة الحرارة، وطبيعة المحتوى المعروض.

وتشير بعض التقديرات إلى أن العمر العملي لهواتف OLED يتراوح بين 30000 و50000 ساعة من الاستخدام، أي ما يعادل تقريبًا من 3 إلى 5 سنوات من الاستخدام المكثف قبل ملاحظة انخفاض في السطوع أو جودة الألوان. (إرم نيوز) 
 
