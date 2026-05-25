أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 26.5.1 لإصلاح أخطاء آيفون وتعزيز الأمان

تقترب شركة "أبل" من إطلاق تحديث فرعي جديد لنظام تشغيل هواتف آيفون يحمل الرقم iOS 26.5.1 خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.



ويركز التحديث الجديد بشكل أساسي على الجوانب الأمنية وإصلاح الأخطاء البرمجية التي ظهرت في إصدار iOS 26.5، بالإضافة إلى تعزيز استقرار النظام، وتحسين عمر البطارية واستجابة التطبيقات الأساسية، دون تقديم ميزات رئيسية جديدة. وتشير المصادر التقنية إلى أن أبل أنهت مراحل الاختبار الداخلي، وتتجه لطرح التحديث بشكل تدريجي عالمياً لمراقبة أي مشاكل محتملة قبل تعميمه.

وينصح الخبراء بتثبيت هذا الإصدار فور توفره لضمان حماية الأجهزة من الثغرات الأمنية المحتملة.