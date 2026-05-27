قريبا.. Vivo تطلق هاتفها المميز

تستعد Vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والأداء والمواصفات.

وحصل هاتف vivo S60 على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (157.5/74.3/7.9) ملم، وزنه 207 غ.



شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (1260/2750) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 459 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1800 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط. (روسيا اليوم)