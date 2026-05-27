«غوغل» تثير جدلاً بملخصات الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة «غوغل» بإدماج ميزة «AI Overviews» في نتائج البحث، والتي تعرض ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي في أعلى الصفحة عند بعض ، بدلاً من الاكتفاء بإظهار الروابط التقليدية.

وتقدم «غوغل» هذه الميزة على أنها وسيلة لتوفير خلاصة سريعة للمعلومات الأساسية حول الموضوع، مع إتاحة روابط إضافية تتيح للمستخدم التعمق أكثر في المحتوى.

غير أن هذه التغييرات لم تلق قبولاً لدى جميع المستخدمين، إذ يفضّل البعض العودة إلى نتائج البحث التقليدية التي تتيح الوصول المباشر إلى المصادر وقراءتها بشكل كامل، بدلاً من الاعتماد على ملخصات مختصرة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير تقني إلى أن بعض المستخدمين يلجأون إلى إضافة الرمز «-ai» في نهاية عبارات البحث، مثل: « 18 release date -ai»، في محاولة لتقليل ظهور ملخصات والعودة إلى النتائج التقليدية.

وتعتمد هذه الطريقة على معاملات البحث في «غوغل» التي تسمح باستبعاد كلمات معينة، إلا أنها لا تُعد وسيلة رسمية لإيقاف ميزة «AI Overviews»، كما أنها غير مضمونة النتائج وتختلف فعاليتها بحسب نوع البحث والمنطقة.

كما أن هذه الحيلة لا تمثل إعداداً دائماً، بل يجب تطبيقها يدوياً مع كل عملية بحث، وقد لا تنجح في جميع الحالات.

وتؤكد «غوغل» أن ميزة «AI Overviews» تهدف إلى تسهيل فهم المحتوى وتقديم نقطة انطلاق للبحث، مع توفير روابط لمزيد من الاستكشاف.

ويعكس هذا التطور جدلاً متزايداً حول طريقة عرض نتائج البحث، بين من يفضل الملخصات السريعة، ومن يفضل الوصول المباشر إلى المصادر الأصلية ومقارنة المعلومات بشكل مستقل.