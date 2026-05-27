Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

"Gemini Canvas"... خفايا مساحة العمل الذكية

Lebanon 24
27-05-2026 | 23:00
Gemini Canvas... خفايا مساحة العمل الذكية
تُواصل غوغل توسيع قدرات نظام الذكاء الاصطناعي "Gemini" عبر أداة "Gemini Canvas"، التي توفر بيئة عمل تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى وتطوير المشاريع بطريقة أكثر تنظيماً وسلاسة.

وتمنح الأداة المستخدم مساحة عمل متكاملة داخل "Gemini"، بدلاً من الاكتفاء بالمحادثات التقليدية، ما يسمح بتعديل المشاريع وتطويرها تدريجياً من دون الحاجة إلى إعادة كتابة التعليمات أو فقدان سياق العمل.

وتتيح "Canvas" إنشاء محتوى متنوع يشمل المقالات، والتطبيقات البسيطة، والألعاب التعليمية، والاختبارات التفاعلية، والرسوم التوضيحية، اعتماداً على أوامر نصية سهلة.

كما تساعد الأداة في تحويل الأفكار إلى نماذج أولية بشكل سريع، مثل تصميم صفحات ويب أو أدوات تعليمية قابلة للتعديل الفوري، وهو ما يجعلها مفيدة للطلاب والمبرمجين وصناع المحتوى.

ورغم الإمكانات التي توفرها، لا تزال "Gemini Canvas" غير منتشرة على نطاق واسع، نتيجة عدم بروزها بشكل كافٍ داخل واجهة "Gemini"، إضافة إلى تركيز غوغل على مزايا أخرى أكثر شهرة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ويشير متابعون إلى أن الأداة تمثل خطوة نحو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى منصة إنتاج متكاملة، بدلاً من اقتصاره على تقديم الإجابات النصية التقليدية.

