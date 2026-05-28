الصين تتصدر صناعة حفر الأنفاق عالميًا بتقنيات متطورة

تشهد توسعًا متسارعًا في قطاع حفر الأنفاق عالميًا، مع صعودها كأحد أبرز اللاعبين في تصنيع آلات حفر الأنفاق العملاقة (TBMs)، وذلك بفضل التطورات التقنية التي رفعت كفاءة هذه المعدات من حيث السرعة والدقة والسلامة، وفق تقارير إعلامية.

وذكرت التقارير أن إحدى أبرز النماذج الحديثة تُستخدم حاليًا في مشروع نفق طريق سريع تحت الماء في مدينة ، حيث تعمل آلة الحفر “Patyegarang” على تنفيذ نفق بطول 6.5 كيلومتر تحت ضمن مشروع “Western Harbour Tunnel”.

وبحسب المعلومات، تم تصميم وتصنيع هذه الآلة من قبل شركة تابعة لـChina Railway Group، وتتميز بقدرتها على العمل في مسارات أكثر مرونة مقارنة بالآلات التقليدية التي تعتمد على الحفر في خط مستقيم فقط، ما يجعلها مناسبة للمشاريع الحضرية المعقدة التي تتطلب تفادي البنية التحتية القائمة والعوائق الجيولوجية.

كما أشارت تقارير لصحيفة South China Morning Post إلى أن الصين لم تكن تمتلك في السابق تقنيات محلية متقدمة في هذا المجال، وكانت تعتمد على الاستيراد، قبل أن تبدأ بتطوير أولى آلات الحفر في العقد الأول من الألفية، لتصل إلى الاكتفاء شبه الكامل في تصنيع المكونات الأساسية بحلول عام 2021.

وفي السياق نفسه، نقلت China Central Television أن الصين أصبحت اليوم أكبر مُصنّع لآلات حفر الأنفاق في العالم، مع تصدير المعدات المصنّعة في مدينة تشنغتشو إلى أكثر من 36 دولة حول العالم.

وتعمل الشركات أيضًا على تطوير تقنيات جديدة تشمل أنظمة حفر هجينة، وأجهزة استشعار متقدمة، وتقنيات تحليل جيولوجي فوري، إضافة إلى آلات حفر عمودية قادرة على الوصول إلى أعماق تتجاوز كيلومترًا واحدًا في الصخور الصلبة، ما يعزز قدرات التعدين والمشاريع تحت الأرض.

ويأتي هذا التطور في إطار توسع الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، ما ساهم في تعزيز خبرة الشركات المحلية وتمكينها من المنافسة عالميًا في مشاريع الأنفاق الكبرى والمعقدة.