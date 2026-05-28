تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تتصدر صناعة حفر الأنفاق عالميًا بتقنيات متطورة

Lebanon 24
28-05-2026 | 04:09
A-
A+
الصين تتصدر صناعة حفر الأنفاق عالميًا بتقنيات متطورة
الصين تتصدر صناعة حفر الأنفاق عالميًا بتقنيات متطورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشهد الصين توسعًا متسارعًا في قطاع حفر الأنفاق عالميًا، مع صعودها كأحد أبرز اللاعبين في تصنيع آلات حفر الأنفاق العملاقة (TBMs)، وذلك بفضل التطورات التقنية التي رفعت كفاءة هذه المعدات من حيث السرعة والدقة والسلامة، وفق تقارير إعلامية.

وذكرت التقارير أن إحدى أبرز النماذج الحديثة تُستخدم حاليًا في مشروع نفق طريق سريع تحت الماء في مدينة سيدني الأسترالية، حيث تعمل آلة الحفر “Patyegarang” على تنفيذ نفق بطول 6.5 كيلومتر تحت ميناء سيدني ضمن مشروع “Western Harbour Tunnel”.

وبحسب المعلومات، تم تصميم وتصنيع هذه الآلة من قبل شركة تابعة لـChina Railway Group، وتتميز بقدرتها على العمل في مسارات أكثر مرونة مقارنة بالآلات التقليدية التي تعتمد على الحفر في خط مستقيم فقط، ما يجعلها مناسبة للمشاريع الحضرية المعقدة التي تتطلب تفادي البنية التحتية القائمة والعوائق الجيولوجية.

كما أشارت تقارير لصحيفة South China Morning Post إلى أن الصين لم تكن تمتلك في السابق تقنيات محلية متقدمة في هذا المجال، وكانت تعتمد على الاستيراد، قبل أن تبدأ بتطوير أولى آلات الحفر في العقد الأول من الألفية، لتصل إلى الاكتفاء شبه الكامل في تصنيع المكونات الأساسية بحلول عام 2021.

وفي السياق نفسه، نقلت China Central Television أن الصين أصبحت اليوم أكبر مُصنّع لآلات حفر الأنفاق في العالم، مع تصدير المعدات المصنّعة في مدينة تشنغتشو إلى أكثر من 36 دولة حول العالم.

وتعمل الشركات الصينية أيضًا على تطوير تقنيات جديدة تشمل أنظمة حفر هجينة، وأجهزة استشعار متقدمة، وتقنيات تحليل جيولوجي فوري، إضافة إلى آلات حفر عمودية قادرة على الوصول إلى أعماق تتجاوز كيلومترًا واحدًا في الصخور الصلبة، ما يعزز قدرات التعدين والمشاريع تحت الأرض.

ويأتي هذا التطور في إطار توسع الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، ما ساهم في تعزيز خبرة الشركات المحلية وتمكينها من المنافسة عالميًا في مشاريع الأنفاق الكبرى والمعقدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سماعات Xiaomi الجديدة.. تصميم مميز وتقنيات متطورة
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة استراتيجية لخدمة 360 مصرفاً عربياً بتقنيات التنظيم المتطورة
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية ضوئية مبتكرة تفتح آفاقاً في صناعة الأدوية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حماس أوقفت حاليا حفر أنفاق جديدة في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24

سيدني الأسترالية

النقل والطاقة

ميناء سيدني

الأسترالية

الأسترالي

الصينية

فادي ال

الاستير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:31 | 2026-05-28
Lebanon24
01:29 | 2026-05-28
Lebanon24
23:00 | 2026-05-27
Lebanon24
15:40 | 2026-05-27
Lebanon24
15:32 | 2026-05-27
Lebanon24
15:30 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24