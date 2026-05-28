تغيير جذري في هواتف "آيفون".. إليكم ما تحضّره "أبل"

تستعد شركة "أبل" لإحداث نقلة نوعية في تجربة استخدام مساعدها الذكي "سيري" عبر نظام التشغيل المرتقب iOS 27، حيث تسربت معلومات تفيد بأن التحديث القادم سيشهد إعادة تصميم شاملة وواجهة داكنة بالكامل تتماشى مع الهوية البصرية الحديثة للأنظمة المتقدمة، فضلاً عن تزويده بميزات تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز دقة الاستجابة وفهم السياق المعقد للمستخدمين.وتأتي هذه الخطوة من "أبل" لتعزيز تنافسية مساعدها الافتراضي في سوق المحتدم، وسط توقعات بأن تشمل الترقيات الجديدة ميزات تخصيص متقدمة، والقدرة على إدارة المهام المتعددة داخل التطبيقات بسلاسة أكبر، مما يجعل "سيري" أكثر ذكاءً وقدرة على التفاعل الطبيعي محاكاةً للأنظمة الرائدة عالمياً.