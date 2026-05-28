ما سر الشريط البلاستيكي الموجود في أعلى هواتف آيفون 17 برو؟

ويبرز هذا الشريط بوضوح على هيكل الهاتف المصنوع بالكامل من الألومنيوم، ويبدو وكأنه يخفي ميزة ما، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في التكنولوجيا.تمكن بعض المستخدمين من تخمين وظيفته بشكل صحيح، إذ تبيّن أن الشريط الموجود في أعلى هواتف طرازي آيفون 17 برو ليس سوى نافذة لهوائي شبكات الجيل الخامس من نوع "mmWave".والأمر المفاجئ هو أن هذا الشق غير موجود في النسخ الموجهة لبعض الأسواق خارج .ويعود ذلك إلى أن هذا النوع من الهوائيات مطلوب فقط في المناطق التي تعتمد على "mmWave"، مثل أميركا الشمالية، لتوفير الجيل الخامس فائق السرعة.ومع أن هذا يفسر اللغز الأساسي، إلا أن أسئلة أخرى ما زالت قائمة: لماذا لم تكن الهوائيات في هذا الموضع في الإصدارات السابقة؟ ولماذا غيّرت "أبل" التصميم؟.يعود الأمر في الأساس إلى الهيكل الجديد المصنوع بالكامل من الألومنيوم، فالألومنيوم يعيق الإشارات اللاسلكية، لذلك كانت هذه النافذة على الأرجح ضرورة تصميمية.أين كان موضع هوائيات الجيل الخامس في هواتف آيفون السابقة؟بدون هذا الشريط الموجود في أعلى هواتف آيفون 17 برو (المصنوع من مادة شفافة للترددات اللاسلكية)، كان من المحتمل أن يشتكي المستخدمون من ضعف سرعات الجيل الخامس في .وبما أن تقنية "mmWave 5G" أصبحت معيارًا في الولايات المتحدة، فقد كانت موجودة في هواتف آيفون الموجهة للسوق الأميركية منذ آيفون 12.ويختلف موضع هذه الهوائيات في هواتف آيفون السابقة من إصدار لآخر، وهو مثير للاهتمام. ففي آيفون 12 برو مثلًا، كان الشق موجودًا أسفل زر التشغيل، ثم تغيّر ذلك في آيفون 14 برو، حيث نقلت "أبل" الشق إلى أعلى الجانب الأيمن من الهاتف.وفي الجيل التالي من طرازات "برو"، أصبح الشق أعلى قليلًا، أما في آيفون 16 برو فقد وضع الهوائي في الجزء العلوي خلف الجهة الخلفية من الجهاز، ربما لاستيعاب زر "Camera Control" الجديد.أما بالنسبة لهاتف آيفون 17 الأساسي، وكما أشارت المراجعات، فهو يأتي بإطار من الألومنيوم، لكن ظهره مصنوع من الزجاج. لذلك لم تكن هناك حاجة لإضافة شق في الأعلى، وتم وضع الهوائي ببساطة خلف الجهة الخلفية للهاتف.وفي جميع الأحوال، فإن الشريط الجديد في أعلى آيفون 17 برو يُعد علامة واضحة على أنه نسخة مخصصة للسوق الأميركية.