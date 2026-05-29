نهاية صلاحية هواتف أندرويد…ما القصة؟

نهاية صلاحية هواتف أندرويد…ما القصة؟
تبدو هواتف أندرويد وكأنها قادرة على الاستمرار لسنوات طويلة من الاستخدام، لكن عمرها الفعلي يرتبط بشكل أساسي بمدة تلقيها للتحديثات الأمنية وتحديثات النظام.

فعندما يتوقف هذا الدعم، لا يتعطل الهاتف مباشرة، لكنه يدخل مرحلة “العمر الرقمي المنتهي”، حيث يظل يعمل لكن مع مخاطر متزايدة.

ماذا يحدث عند توقف التحديثات؟

يتوقف وصول التحديثات الأمنية والنظامية، ما يجعل الهاتف أكثر عرضة للثغرات. كما قد تبدأ بعض التطبيقات الحديثة بالتوقف أو عدم العمل بكفاءة، رغم أن الجهاز نفسه يبدو طبيعيًا.

كيف تعرف وضع هاتفك؟
يمكنك معرفة ذلك من خلال إعدادات الهاتف، بالدخول إلى قسم About phone أو معلومات النظام، ثم مراجعة تاريخ آخر تحديث أمني.
التاريخ الحديث يعني استمرار الدعم، بينما التاريخ القديم يشير إلى اقتراب نهاية العمر الأمني للجهاز.

مدة الدعم ليست واحدة
تختلف فترة التحديثات حسب الشركة ونوع الجهاز؛ فالأجهزة الرائدة قد تحصل على دعم يمتد لعدة سنوات طويلة، بينما الهواتف الاقتصادية غالبًا ما تتوقف تحديثاتها بعد فترة أقصر بكثير.

العمر الحقيقي مقابل العمر التشغيلي
حتى لو استمر الهاتف بالعمل دون مشاكل، فإن توقف التحديثات يجعل “العمر الحقيقي” للجهاز محدودًا من ناحية الأمان والتوافق، وهو ما يعتبره الخبراء النهاية الفعلية لصلاحية الهاتف.

هل يمكن إطالة الاستخدام؟
يمكن تقليل المخاطر عبر الحفاظ على تحديث النظام ما دام متاحًا، وتجنب التطبيقات غير الموثوقة، لكن يبقى الحل الأكثر أمانًا على المدى الطويل هو استبدال الجهاز بعد انتهاء الدعم الرسمي.

