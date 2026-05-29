"Gemini" يدخل عالم النظارات الذكية

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:45
Gemini يدخل عالم النظارات الذكية
كشفت شركة Google خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن خططها لإطلاق جيل جديد من النظارات الذكية المدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، في خطوة تهدف إلى دمج المساعدات الرقمية بشكل أكبر في الحياة اليومية للمستخدمين.

وأوضحت الشركة أن النظارات الجديدة ستندرج ضمن فئة “الأجهزة البصرية الذكية”، وتم تطويرها بالتعاون مع Samsung، بهدف الجمع بين التقنيات المتقدمة والتصميم القابل للارتداء طوال اليوم.

وبحسب غوغل، سيبدأ المشروع بإطلاق إصدارين رئيسيين؛ الأول يعتمد على التفاعل الصوتي فقط من دون شاشة، ويتيح للمستخدم تنفيذ الأوامر وطرح الأسئلة والحصول على معلومات فورية عبر مساعد “جيميني”.

أما الإصدار الثاني، المتوقع إطلاقه لاحقًا، فسيأتي مزودًا بشاشة عرض تتيح إظهار المعلومات مباشرة أمام المستخدم، ما يعزز تجربة الواقع المعزز.

وأكدت الشركة أن النظارات ستعتمد على تكامل عميق مع نظام “جيميني”، بما يسمح بتحليل ما يراه المستخدم عبر الكاميرات المدمجة وتقديم معلومات لحظية عن الأماكن والأشياء المحيطة، إضافة إلى تنفيذ مهام مثل إرسال الرسائل، إدارة التنبيهات، تقديم الاتجاهات وترجمة النصوص بشكل فوري.

وترى غوغل أن أبرز نقاط القوة في المشروع تتمثل في التكامل مع خدماتها المختلفة، مثل الخرائط والرسائل والتقويم، ما يمنح النظارات قدرة أكبر على تنفيذ المهام بسلاسة ومن دون الحاجة إلى استخدام الهاتف بشكل مباشر.

كما أشارت إلى أن الأجهزة الجديدة ستدعم العمل مع هواتف أندرويد وiOS، مع توفير تجربة أكثر تكاملًا لمستخدمي نظام أندرويد، في إطار رؤية الشركة لمستقبل الحوسبة والأجهزة القابلة للارتداء.

