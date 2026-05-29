بتقنيات تتبع متطورة.. جيل جديد من خواتم "أورا" الذكية

كشفت شركة "أورا" الفنلندية عن خاتمها الذكي الجديد "Oura Ring 5"، واصفة إياه بأنه أصغر خاتم ذكي في العالم؛ حيث يأتي بحجم أقل بنسبة 40% مقارنة بالإصدار السابق، ويزن غرامين فقط، مع هيكل من التيتانيوم المقاوم للخدوش ومقاومة للماء حتى عمق 100 متر.



وتضمن الجيل الجديد إعادة تصميم ميكانيكية شاملة للمكونات الداخلية، شملت إعادة إضافة نتوءات منخفضة الارتفاع في الجزء السفلي تحتوي على مصابيح "LED" أكثر قوة لتوفير تلامس أفضل مع الجلد وقراءات صحية أكثر دقة.

ويبدأ سعر الطراز الأساسي من الخاتم الجديد من 399 دولاراً، ويتطلب اشتراكاً شهرياً للوصول إلى كامل البيانات الصحية. وتزامن الإطلاق مع طرح ميزات صحية جديدة تشمل رصد مؤشرات ضغط ، ومتابعة التنفس الليلي، وتتبع أدوية التخسيس، والتي ستتوفر تدريجياً لجميع مستخدمي أجهزة الشركة.