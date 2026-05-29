تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تختبر روبوتات منزلية بشرية الشكل لأداء مهام التنظيف والأعمال اليومية

Lebanon 24
29-05-2026 | 10:09
A-
A+

الصين تختبر روبوتات منزلية بشرية الشكل لأداء مهام التنظيف والأعمال اليومية
الصين تختبر روبوتات منزلية بشرية الشكل لأداء مهام التنظيف والأعمال اليومية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد الصين خطوة جديدة في سباق تطوير الروبوتات البشرية، مع بدء اختبار روبوتات مخصصة للاستخدام المنزلي قادرة على تنفيذ أعمال التنظيف والمهام اليومية، في مؤشر على تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات داخل الحياة اليومية.
Advertisement

ووفقاً لتقارير تقنية حديثة، يمثل الروبوت الجديد المعروف باسم "SeeLight S1" محاولة جادة لنقل الروبوتات الشبيهة بالبشر من المصانع وخطوط الإنتاج إلى المنازل، عبر تزويدها بقدرات تسمح لها بأداء مهام خدمية مثل التنظيف والمساعدة على الأعمال المنزلية.

ويعكس هذا التطور توجه الشركات الصينية نحو توسيع استخدام الروبوتات الذكية في الحياة اليومية، ضمن سباق عالمي متسارع لتطوير تقنيات قادرة على التفاعل مع البشر والعمل داخل البيئات المنزلية بشكل أكثر استقلالية وكفاءة.


متعدد المهام
تم تصميم روبوت SeeLight S1 ليكون مساعدًا منزليًا قادرًا على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام اليومية، مثل تنظيف الأرضيات وترتيب الغرف ونقل الأشياء، بل وحتى المساعدة على الأعمال المنزلية الأساسية.

ويعتمد الروبوت على هيكل بشري الشكل مزود بأذرع مفصلية وأجهزة استشعار متقدمة تساعده على التفاعل مع البيئة المحيطة.

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه خطوة متقدمة نحو إنشاء جيل جديد من الروبوتات التي لا تقتصر على الأعمال الصناعية، بل تدخل أيضًا في الحياة الشخصية للأفراد داخل منازلهم.

تحدٍ تقني كبير
لطالما استخدمت الصين الروبوتات في خطوط الإنتاج داخل المصانع لتنفيذ مهام متكررة مثل التجميع والنقل.

لكن التوجه الجديد يتمثل في إدخال هذه الروبوتات إلى البيئات غير المنظمة مثل المنازل، وهو ما يمثل تحديًا تقنيًا كبيرًا.

فبينما تعمل الروبوتات بكفاءة في بيئات صناعية منظمة، فإن المنازل تتسم بالفوضى والتغير المستمر، مما يتطلب قدرات أعلى على الفهم والتكيف واتخاذ القرار في الوقت الحقيقي.


دوافع اقتصادية واجتماعية
يأتي هذا التوسع في تطوير الروبوتات المنزلية لأسباب عدة، أبرزها شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة.

لذلك، تسعى الشركات إلى تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعويض هذا النقص في العمالة، خصوصًا في الأعمال المنزلية والرعاية اليومية.

مستقبل الروبوتات المنزلية
رغم التقدم الكبير، لا تزال الروبوتات البشرية تواجه تحديات واضحة، خاصة في التعامل مع البيئات غير المتوقعة داخل المنازل.

ومع ذلك، يرى خبراء أن السنوات القادمة قد تشهد تطورًا سريعًا يجعل هذه الروبوتات جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية، تمامًا مثل المكانس الكهربائية الذكية اليوم.

ويُتوقع أن تستمر الصين في توسيع إنتاج هذه التقنيات، ما قد يجعلها رائدة عالميًا في سوق الروبوتات المنزلية خلال السنوات المقبلة.
مواضيع ذات صلة
بلدية عربصاليم: انجزنا اعمال التنظيف والترتيب ورفع مخالفات العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
من العسل إلى الطين النيلي.. وصفات منزلية للحصول على بشرة مشرقة ونضرة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: علاقاتنا مع الصين تتقدم بشكل كبير وحجم التبادل التجاري زاد 30 ضعفا
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصلحة الليطاني": استمرار أعمال الصيانة والتنظيف ضمن مشروع ري صيدا - جزين
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

القوى العاملة

تطوير الروبوت

الصينية

القادمة

البشري

روبوت

الصين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-05-29
Lebanon24
04:45 | 2026-05-29
Lebanon24
01:50 | 2026-05-29
Lebanon24
23:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
14:30 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24