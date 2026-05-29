كيف تحمي بطارية هاتفك من حرارة الصيف المرتفعة؟

في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، وهذا ينعكس مباشرة على الأجهزة الإلكترونية، وخاصة بطاريات الهواتف الذكية، ومع الاستخدام اليومي المكثف، قد تتعرض البطارية لارتفاع شديد في الحرارة، مما يقلل من كفاءتها ويزيد من احتمالية تلفها أو في حالات نادرة جدًا حدوث انتفاخ أو أعطال خطيرة ، لذلك يصبح من المهم معرفة طرق تجنب ارتفاع حرارة الهاتف وكيفية تبريده بشكل صحيح.أحد أهم أسباب سخونة البطارية هو ترك الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة أو داخل أماكن مغلقة حارة مثل السيارة ، الحرارة المرتفعة تؤثر على مكونات البطارية الداخلية وتسرّع من تدهورها، لذلك يُنصح دائمًا بإبعاد الهاتف عن مصادر الحرارة المباشرة، ووضعه في مكان مظلل وبارد قدر الإمكان، خاصة أثناء السفر أو التنقل.كما أن الاستخدام المكثف للهاتف مثل الألعاب الثقيلة أو تشغيل الفيديو لفترات طويلة يسبب ضغطًا كبيرًا على المعالج والبطارية، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارتهما، ولتقليل ذلك يُفضل إغلاق التطبيقات غير المستخدمة، وتجنب تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت، مع تقليل سطوع الشاشة لأنه يستهلك طاقة إضافية ويساهم في زيادة الحرارة.ومن الطرق المهمة أيضًا استخدام الشاحن الأصلي وعدم ترك الهاتف على الشحن لفترات طويلة بعد امتلاء البطارية. الشواحن غير الأصلية أو الرديئة قد تسبب ارتفاعًا غير طبيعي في الحرارة، كما يُنصح بعدم استخدام الهاتف أثناء الشحن، لأن ذلك يضاعف الضغط على البطارية ويزيد من سخونتها بشكل ملحوظ.أما في حال سخونة الهاتف بشكل مفاجئ، فيمكن تبريده بطريقة آمنة مثل إيقاف تشغيله مؤقتًا، وإزالته من الغطاء الخارجي إذا كان سميكًا، وتركه في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أي مصدر حرارة، كما يُفضل عدم وضعه في الثلاجة أو أمام المكيف مباشرة بشكل مبالغ فيه، لأن التغير السريع في الحرارة قد يضر بالمكونات الداخلية.في النهاية، الحفاظ على برودة بطارية الهاتف فى الصيف لا يحمي الجهاز فقط من الأعطال، بل يطيل عمره ويحافظ على كفاءته، ومع بعض العادات البسيطة مثل تقليل الاستخدام في الأجواء الحارة واختيار الشاحن المناسب، يمكن تجنب الكثير من المشكلات الخطيرة المتعلقة بارتفاع الحرارة.