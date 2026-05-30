Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

سعره يتخطى الـ 6 آلاف دولار.. هاتف بجلد التمساح والذهب الخالص يدخل قائمة أغلى الهواتف!

Lebanon 24
30-05-2026 | 01:00
سعره يتخطى الـ 6 آلاف دولار.. هاتف بجلد التمساح والذهب الخالص يدخل قائمة أغلى الهواتف!
أطلقت شركة فيرتو، المتخصصة في صناعة الهواتف الفاخرة، أحدث هواتفها القابلة للطي "Vertu Alphafold"، والذي يُعدّ من أفخم الهواتف الذكية التي طُرحت في السنوات الأخيرة.

ويجمع هذا الجهاز بين تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي، والجلد الفاخر، ولمسات الذهب، وأدوات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسعر باهظ للغاية، ما يجعله موجهًا بوضوح للمشترين الأثرياء الذين يقدرون التفرد بقدر ما يقدرون المواصفات.
وسعر الهاتف وحده كفيل بجذب الانتباه؛ إذ يبدأ سعر النسخة العادية المصنوعة من جلد العجل من 6,880 دولارًا، بينما ترتفع تكلفة نسخة جلد التمساح إلى 8,800 دولار، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

أما لمن يريد مستوى أعلى من الفخامة، فتقدّم "فيرتو" نسخًا مخصصة بتفاصيل من الذهب والألماس قد يصل سعرها إلى 46,800 دولار.

وعند هذا المستوى، يصبح هاتف Alphafold أغلى بعدة مرات من الهواتف القابلة للطي الرائدة من شركات مثل سامسونغ أو أوبو أو هواوي.

ويضم الهاتف مساعدًا ذكيًا باسم "Hermes Agent"، تقول "فيرتو" إنه يساعد في إدارة المواعيد، والموافقات على سير العمل، وتخطيط السفر، والمهام المؤسسية باستخدام الأوامر الطبيعية.

ووفقًا للشركة، يُمكن أيضًا دمج المساعد مع خدمات مثل جيميل، وتقويم غوغل، وخرائط غوغل، وواتساب، وتيليغرام، وفيسبوك وأمازون.

كما تركز "فيرتو" على الخصوصية والأمان، حيث تدّعي أن معالجة البيانات الحساسة يمكن أن تتم محليًا على الجهاز باستخدام شريحة أمان مخصصة باسم A5، بينما تتطلب الإجراءات عالية المخاطر مثل الموافقات المالية تأكيدًا يدويًا من المستخدم.

ويأتي هاتف Alphafold بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع OLED بقياس 8.05 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.53 بوصة، وكلتاهما تدعمان معدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من "كوالكوم"، مع بطارية كبيرة سعة 6,500 مللي أمبير بتقنية السيليكون-كربون، تدعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

أما نظام الكاميرات فيتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا تقريب بدقة 5 ميغابكسل.(العربية)
 
