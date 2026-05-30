تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية

Lebanon 24
30-05-2026 | 07:44
Xiaomi تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
كشفت Xiaomi عن ساعتها الجديدة التي ستنافس أفضل الساعات الذكية المطروحة حاليا من حيث الأداء والمواصفات.
 
وحصلت Xiaomi Watch S5 على هيكل مصنوع من الستنالس ستيل والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (46/46/11) ملم، وزنه 46 غ، وجاءت مقاومة للماء والغبار وفق معيار 5ATM.

جاءت شاشتها من نوع AMOLED بمقاس 1.48 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، كثافتها 459 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 2500 nits.
وتعمل الساعة بنظام Xiaomi HyperOS 3، ويمكنها الاقتران بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، كما زودت بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية.
 
وزوّدت أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية وعدد الخطوات التي يمشيها المستخدم يوميا.

دعمتها Xiaomi بخلفيات تشغيل تناسب مختلف أذواق المستخدمين، وجهّزتها ببطارية بسعة 815 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوعين بالشحنة الواحدة، وستطرحها بألوان أساسية هي الأسود والفضي والأخضر. (روسيا اليوم) 
