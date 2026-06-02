تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هواوي تعلن عن أفضل هواتفها

Lebanon 24
02-06-2026 | 10:43
A-
A+
هواوي تعلن عن أفضل هواتفها
هواوي تعلن عن أفضل هواتفها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت هواوي عن هاتف nova 16 Ultra الذي سينافس أفضل الهواتف الذكية الحديثة من حيث الأداء والمواصفات وقدرات التصوير. 
Advertisement
 
وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163/78.7.1) ملم، وزنه 220 غ.

شاشاته أتت من نوع LTPO OLED بمقاس 6.84 بوصة، دقة عرضها (1320/2856) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 6000 nits، كما دعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، وحميت بزجاج Kunlun المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin 9010S، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
ويتمتع بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، المجهزة بعدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
هواوي تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهزة بسماعات لاسلكية.. هواوي تعلن عن ساعتها الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
vivo تروّج لأفضل هواتفها
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

تعلن عن

روسيا

ابيكس

تيرا

ساسي

حمية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-02
Lebanon24
15:00 | 2026-06-02
Lebanon24
08:07 | 2026-06-02
Lebanon24
04:00 | 2026-06-02
Lebanon24
03:20 | 2026-06-02
Lebanon24
00:52 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24