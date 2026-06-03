تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحول أمني مهم: ربط الجلسات الرقمية بالأجهزة في كروم

Lebanon 24
03-06-2026 | 15:29
A-
A+

تحول أمني مهم: ربط الجلسات الرقمية بالأجهزة في كروم
تحول أمني مهم: ربط الجلسات الرقمية بالأجهزة في كروم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة غوغل عن تحديث أمني جديد في متصفح كروم يهدف إلى التصدي لهجمات متقدمة تستهدف سرقة ملفات تعريف الارتباط Cookies، وهي البيانات التي تُستخدم للحفاظ على تسجيل دخول المستخدمين إلى المواقع.
Advertisement

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه هجمات سرقة الجلسات التي تسمح للقراصنة بتجاوز كلمات المرور والمصادقة الثنائية عبر الاستيلاء على جلسات الدخول النشطة.

تهديد متصاعد
تشير تقارير أمنية إلى أن المهاجمين يستخدمون برمجيات خبيثة تُعرف باسم Infostealers لاستخراج الـ Cookies من أجهزة الضحايا، ثم إعادة استخدامها لتسجيل الدخول إلى الحسابات دون الحاجة إلى كلمة مرور. 

هذه الطريقة أصبحت شائعة بشكل خاص لأنها تتجاوز أنظمة الحماية التقليدية مثل التحقق الثنائي.

وبحسب خبراء الأمن، فإن خطورة هذه الهجمات تكمن في أن الـ Cookies تُنشأ بعد تسجيل الدخول، ما يجعلها بمنزلة مفتاح دخول مباشر إلى الحسابات، حتى لو لم يحصل المهاجم على كلمة المرور الأصلية.

حل جديد
الحماية الجديدة التي طرحتها غوغل تعتمد على تقنية تُعرف باسم Device Bound Session Credentials، والتي تقوم بربط جلسة تسجيل الدخول بجهاز المستخدم نفسه بشكل تشفيري.

وهذا يعني أن الكوكيز المسروقة تصبح غير صالحة للاستخدام على أجهزة أخرى.

وتستخدم التقنية مفاتيح تشفير غير قابلة للتصدير تُخزن داخل مكونات في الأجهزة الحديثة، ما يجعل من المستحيل عمليًا على المهاجمين إعادة استخدام البيانات خارج الجهاز الأصلي.

كيف تعمل؟
عند تسجيل الدخول إلى موقع ما، يقوم كروم بإنشاء زوج مفاتيح تشفير خاص بالجهاز. بعد ذلك، لا يتم إصدار Cookies جديدة إلا بعد إثبات أن الجهاز يملك المفتاح الصحيح. وإذا حاول أحدهم استخدام الـ Cookies المسروقة على جهاز مختلف، يتم رفضها فورًا لأنها غير مرتبطة بالمفتاح الأصلي. وهذه الآلية تجعل من الهجمات التي تعتمد على سرقة الجلسات غير فعالة حتى في حال نجاح سرقة البيانات من الجهاز.


بدأت غوغل طرح هذه الميزة في إصدارات حديثة من كروم على نظام ويندوز، مع خطط لتوسيعها لاحقًا إلى أنظمة أخرى.

وتشير الشركة إلى أن الاختبارات الأولية أظهرت انخفاضًا بمحاولات اختطاف الجلسات لدى المستخدمين المحميين.

يأتي هذا التطور ضمن سلسلة جهود متزايدة من غوغل لتعزيز أمن متصفح كروم، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف البيانات الحساسة داخل المتصفحات، خصوصًا مع ازدياد قيمة الحسابات المخترقة في الأسواق السوداء الرقمية. 

يرى الخبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في طريقة حماية الهوية الرقمية، إذ لم يعد الاعتماد فقط على كلمات المرور أو التحقق الثنائي كافيًا، بل أصبح ربط الجلسة بالجهاز نفسه عنصرًا أساسيًا في الحماية الحديثة. 
مواضيع ذات صلة
كروم يحمّل نماذج ذكاء اصطناعي على بعض الأجهزة من دون تنبيه واضح
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"شبكة التحول والحوكمة الرقمية": الأولوية لبناء إطار قانوني وطني
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبو عمر" عراقي قيد التحقيق لدى مخابرات الجيش وحالة إرباك واسعة لدى الأجهزة الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع أمني في قصر بعبدا وعرض لإجراءات الجيش والأجهزة الامنية لتعزيز الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24

كلمة المر

الثنائي

ويندوز

استيل

دمين

ساسي

زايد

فيري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:02 | 2026-06-03
Lebanon24
10:11 | 2026-06-03
Lebanon24
07:30 | 2026-06-03
Lebanon24
04:16 | 2026-06-03
Lebanon24
00:12 | 2026-06-03
Lebanon24
23:00 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24