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تكنولوجيا وعلوم

لوحة الخصوصية في أندرويد تكشف استخدام الكاميرا والميكروفون

Lebanon 24
03-06-2026 | 23:00
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لوحة الخصوصية في أندرويد تكشف استخدام الكاميرا والميكروفون
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رغم أن الخصوصية باتت معيارًا أساسيًا في مختلف أنظمة التشغيل، يوفّر نظام أندرويد أدوات إضافية تعزز مستوى التحكم والشفافية، من بينها إعادة ضبط الأذونات ولوحة الخصوصية.

وفي ظل تسابق شركات التكنولوجيا لتقديم حلول أكثر أمانًا لحماية بيانات المستخدمين، يواصل أندرويد تطوير مجموعة من ميزات الخصوصية المتقدمة التي تمنح المستخدمين قدرة أكبر على إدارة بياناتهم.
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وعلى الرغم من أن نظام iOS يُعرف بقوة أدواته في هذا المجال، فإن بعض الميزات الحصرية في أندرويد توفر طبقة إضافية من الحماية والمرونة في التعامل مع إعدادات الخصوصية على الأجهزة.

من أبرز ميزات أندرويد أنه يقوم تلقائياً بإعادة ضبط أذونات التطبيقات التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة.

وهذه الخاصية تمنع التطبيقات المهجورة من الاستمرار في الوصول إلى بيانات حساسة مثل الموقع أو الكاميرا دون علم المستخدم.

وعند إعادة فتح التطبيق لاحقاً، يُطلب من المستخدم منح الأذونات من جديد؛ ما يعزز التحكم في البيانات الشخصية.

لوحة خصوصية شاملة 
يقدم أندرويد ما يُعرف بلوحة الخصوصية، وهي أداة مركزية تتيح للمستخدم معرفة التطبيقات التي تستخدم أذونات مثل الموقع والميكروفون والكاميرا، مع عرض توقيت وعدد مرات الوصول.

وهذه الميزة توفر شفافية أكبر وتساعد المستخدم على اكتشاف أي نشاط غير طبيعي من التطبيقات المثبتة على الجهاز.

يوفر النظام إمكانية منح صلاحيات محددة بدقة، مثل مشاركة الموقع التقريبي بدلاً من الموقع الدقيق.

وهذا يعني أن التطبيقات يمكنها العمل بشكل طبيعي دون الوصول إلى بيانات دقيقة قد تُستخدم لتتبع المستخدم بشكل مكثف.

من بين الميزات المهمة أيضاً ظهور إشعارات فورية أو مؤشرات في شريط الحالة عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون. وهذه الإشارات تساعد المستخدم على معرفة ما إذا كان أي تطبيق يقوم بتسجيل الصوت أو الفيديو في الخلفية؛ ما يعزز الشفافية.

عزل البيانات
يعتمد أندرويد على نظام صارم لعزل التطبيقات، بحيث لا يمكن لأي تطبيق الوصول إلى ملفات أو بيانات تطبيق آخر إلا بإذن صريح من المستخدم.

وهذا التصميم يقلل من مخاطر تسريب البيانات أو استغلالها من قبل تطبيقات ضارة. وهذه الميزات تجعل المستخدم أكثر وعياً بما يحدث خلف الكواليس، وتمنحه قدرة أكبر على إدارة بياناته الشخصية بمرونة.

 
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