بين DualSense وGame Help.. لماذا يفضّل كثيرون PS5؟

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رغم المنافسة الشرسة بين جهازي PlayStation 5 وXbox Series X، فإن لكل منصة نقاط قوة تميزها عن الأخرى، وبينما يتميز Xbox بخدمات مثل Quick Resume والتوافق مع ألعاب الأجيال القديمة، يمتلك PS5 مجموعة من المزايا الحصرية التي تمنحه أفضلية لدى كثير من اللاعبين.تجربة لعب أكثر واقعية مع يد DualSenseتعتبر وحدة التحكم DualSense واحدة من أبرز نقاط قوة PlayStation 5، إذ تقدم تقنيات تجعل تجربة اللعب أكثر اندماجًا مقارنة بوحدة تحكم Xbox التقليدية، وتشمل المزايا اهتزازات Haptic Feedback التي تنقل إحساس المطر أو الانفجارات بشكل واقعي، وأزرار Adaptive Triggers التي تغيّر قوة الضغط حسب نوع السلاح أو الحركة داخل اللعبة، وسماعة وميكروفون مدمجان داخل يد التحكم، هذه التقنيات تجعل اللاعب يشعر بتفاصيل اللعب بشكل أكبر، خصوصًا في الألعاب الحصرية من سوني.مساعد ذكي داخل الألعاب بدون حرق للأحداثيوفر PS5 ميزة Game Help لمشتركي PlayStation Plus، والتي تساعد اللاعبين عند التوقف في مرحلة صعبة دون الحاجة للبحث على الإنترنت والتعرض لحرق الأحداث، ويمكن للمستخدم فتح ، واختيار بطاقة Game Help، ومشاهدة تلميحات أو فيديوهات مرتبطة بالمهمة الحالية فقط. وتدعم الميزة ألعابًا مثلAstro Bot و Hogwarts Legacy، كما بدأت سوني بإضافة مزايا مجتمعية تسمح للاعبين برفع تلميحاتهم الخاصة والتصويت عليها.حرية أكبر في تخصيص شكل الجهازمن الجوانب التي تميز PS5 أيضًا إمكانية تخصيص الشكل الخارجي للجهاز، حيث يمكن إزالة الأغطية البلاستيكية واستبدالها بتصميمات وألوان مختلفة بسهولة نسبية، هذا التوجه فتح الباب أمام تصميمات رسمية وغير رسمية مستوحاة من ألعاب شهيرة مثل Ghost of Yōtei، ما يمنح المستخدم حرية أكبر في جعل الجهاز جزءًا من ديكور مساحة اللعب وليس مجرد قطعة تقنية ثابتة الشكل، وهو ما لا يتوفر بنفس المرونة في Xbox Series X.مرونة أعلى في توسيع التخزينرغم أن إضافة التخزين في Xbox Series X قد تكون أبسط من حيث التركيب، فإن PS5 يقدم مرونة أكبر على مستوى الخيارات. الجهاز يدعم وحدات تخزين داخلية من نوع M.2 SSD، ويمكن للمستخدم اختيار أي وحدة متوافقة من عدة شركات مختلفة بدلًا من الالتزام بمنتجات محددة.هذه الحرية تمنح المستخدم قدرة أكبر على مقارنة الأسعار والأداء واختيار ما يناسبه، بدلًا من الاعتماد على حلول تخزين مغلقة ومحدودة الخيارات كما هو الحال في نظام Xbox.