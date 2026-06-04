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متفرقات
الجيل الجديد للإنترنت ينهي أزمة تداخل الإشارات في البيئات المزدحمة
Lebanon 24
04-06-2026
|
09:14
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تتجه التكنولوجيا
القادمة
لـ "واي فاي 8" (Wi-Fi 8) نحو التركيز على تحسين جودة الاتصال واستقراره في ظروف التشغيل الفعلية، بدلاً من التركيز التقليدي على زيادة السرعات القصوى.
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ويهدف هذا الجيل الجديد، الذي يُتوقع إطلاقه تحت مسمى المعيار الفني "IEEE 802.11bn"، إلى تقديم أداء موثوق ينهي عصر السرعات النظرية الوهمية التي نادراً ما تتحقق في الاستخدام اليومي.
وبدلاً من رفع معدلات نقل البيانات الرقمية، يركز التطوير التقني على رفع كفاءة الشبكة وإنتاجيتها الفعالة؛ وذلك من خلال تقنيات متطورة تتيح إدارة أفضل لتداخل الإشارات، وتحسين كفاءة الاتصال في البيئات المزدحمة بالأجهزة المتعددة، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وثباتاً.
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