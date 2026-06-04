الذكاء الاصطناعي يدخل الصفوف الأردنية عبر هذا التطبيق

نجح مشروع المساعد التعليمي الذكي "سراج"، الذي أطلقته في تشرين الأول 2025، في ترسيخ حضوره داخل البيئة التعليمية، مع تسجيل أكثر من مليون طالب و100 ألف معلم استخدامهم للمنصة المعتمدة على .

ويتيح "سراج" للطلبة الحصول على شروحات فورية مبسطة مستندة إلى المناهج الرسمية، إلى جانب أنشطة وتمارين تفاعلية تدعم الفهم والمراجعة، فيما يساعد المعلمين في إعداد الشروحات والأنشطة التعليمية دون أن يكون بديلاً عن دورهم داخل الصف.

وقالت الطالبة أسماء إن المنصة جعلت الدراسة أكثر سهولة ومرونة من خلال توفير شروحات واضحة وأنشطة متنوعة تساعد على فهم الدروس وتثبيت المعلومات، مؤكدة أن الوصول إلى المعلومة أصبح متاحاً في أي وقت وبطريقة آمنة.

وأكدت تينا صويص، مستشار تكنولوجيا التعليم لوزير التربية والتعليم ، أن "سراج" أصبح جزءاً من سلوك التعلم اليومي للطلبة داخل المدارس وخارجها، مشيرة إلى أن المنصة توفر دعماً إضافياً للطلبة في الصفوف المكتظة، وتساعد المكفوفين عبر الواجهة الصوتية، كما تتيح للطلبة المتغيبين متابعة ما فاتهم من دروس.

وأضافت أن المشروع يعتمد على ربط الإجابات بالمناهج الرسمية وسياق الدرس من خلال ضوابط تعليمية وحوكمة للبيانات، بما يضمن دقة المحتوى وحماية خصوصية المستخدمين.

وفي مدرسة تلاع الثانوية للبنات في عمّان، قالت المديرة نبيلة فريحات إن "سراج" تحول إلى رفيق تعلم حقيقي للطالبات، وساهم في تعزيز التعلم الذاتي والإبداع والعمل التعاوني، رغم التحديات التقنية والمعرفية التي رافقت المراحل الأولى من التطبيق.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تطوير المنصة والعمل على دمجها ضمن أنظمة إدارة التعلم الرسمية، في إطار توجه لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.