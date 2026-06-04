تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يدخل الصفوف الأردنية عبر هذا التطبيق

Lebanon 24
04-06-2026 | 14:00
A-
A+
الذكاء الاصطناعي يدخل الصفوف الأردنية عبر هذا التطبيق
الذكاء الاصطناعي يدخل الصفوف الأردنية عبر هذا التطبيق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نجح مشروع المساعد التعليمي الذكي "سراج"، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم الأردنية في تشرين الأول 2025، في ترسيخ حضوره داخل البيئة التعليمية، مع تسجيل أكثر من مليون طالب و100 ألف معلم استخدامهم للمنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويتيح "سراج" للطلبة الحصول على شروحات فورية مبسطة مستندة إلى المناهج الرسمية، إلى جانب أنشطة وتمارين تفاعلية تدعم الفهم والمراجعة، فيما يساعد المعلمين في إعداد الشروحات والأنشطة التعليمية دون أن يكون بديلاً عن دورهم داخل الصف.

وقالت الطالبة أسماء النعيمي إن المنصة جعلت الدراسة أكثر سهولة ومرونة من خلال توفير شروحات واضحة وأنشطة متنوعة تساعد على فهم الدروس وتثبيت المعلومات، مؤكدة أن الوصول إلى المعلومة أصبح متاحاً في أي وقت وبطريقة آمنة.

وأكدت تينا صويص، مستشار تكنولوجيا التعليم لوزير التربية والتعليم الأردني، أن "سراج" أصبح جزءاً من سلوك التعلم اليومي للطلبة داخل المدارس وخارجها، مشيرة إلى أن المنصة توفر دعماً إضافياً للطلبة في الصفوف المكتظة، وتساعد المكفوفين عبر الواجهة الصوتية، كما تتيح للطلبة المتغيبين متابعة ما فاتهم من دروس.

وأضافت أن المشروع يعتمد على ربط الإجابات بالمناهج الرسمية وسياق الدرس من خلال ضوابط تعليمية وحوكمة للبيانات، بما يضمن دقة المحتوى وحماية خصوصية المستخدمين.

وفي مدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات في عمّان، قالت المديرة نبيلة فريحات إن "سراج" تحول إلى رفيق تعلم حقيقي للطالبات، وساهم في تعزيز التعلم الذاتي والإبداع والعمل التعاوني، رغم التحديات التقنية والمعرفية التي رافقت المراحل الأولى من التطبيق.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تطوير المنصة والعمل على دمجها ضمن أنظمة إدارة التعلم الرسمية، في إطار توجه الأردن لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
سبوتيفاي تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بتطبيق "Studio"
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يدخل لبنان "نادي الأثرياء" عبر الذكاء الاصطناعي؟
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من المخاوف إلى الازدهار: سوق التطبيقات يتحدى ثورة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" توسّع حماية حسابات القُصّر عبر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم

الذكاء الاصطناعي

النعيمي

الأردني

الأردن

النعيم

أردني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:43 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-04
Lebanon24
14:26 | 2026-06-04
Lebanon24
14:22 | 2026-06-04
Lebanon24
10:43 | 2026-06-04
Lebanon24
09:14 | 2026-06-04
Lebanon24
04:55 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24