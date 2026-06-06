حل تقني مجاني لإنقاذ بيانات الهواتف عند كسر الشاشة

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غالباً ما يتجاوز حجم الكارثة عند سقوط الهاتف أو كسره مجرد فقدان الجهاز نفسه، ليصبح فقدان البيانات المخزنة بداخله المشكلة الأكبر والأعقد. لكن مع التطور المستمر لهواتف "أندرويد" واعتمادها الكلي على وحدات التخزين الداخلية بدلاً من بطاقات الذاكرة الخارجية (SD)، غدا الوصول إلى الصور، والملفات، والتطبيقات أمراً شبه مستحيل عند تعطل الشاشة أو توقف استجابة اللمس.بيد أن تقارير تقنية حديثة حملت حلاً مبتكراً لهذه المعضلة، إذ كشفت عن وجود طريقة فعالة تتيح للمستخدمين استعادة ملفاتهم وبياناتهم كافة بدقة عبر الاستعانة بأداة المطورين الشهيرة المعروفة باسم " Debug Bridge - ADB"، التي تفتح جسراً برمجياً آمناً لنقل المحتويات من الهاتف المنكوب إلى الكمبيوتر مباشرة دون الحاجة لاستخدام الشاشة.حل مجاني وفعّالتتيح أداة "Android Debug Bridge" المجانية هاتف "أندرويد" من خلال الكمبيوتر باستخدام الأوامر.وبحسب تقرير تقني حديث، يمكن استخدام الأداة لسحب الملفات من الهاتف حتى إذا كانت الشاشة مكسورة أو غير قابلة للاستخدام، بشرط أن يكون الهاتف ما زال يعمل وتم تفعيل وضع "USB Debugging" مسبقًا.وهذه الطريقة لا تتطلب تطبيقات مدفوعة أو خدمات استعادة بيانات معقدة، وتعمل على أنظمة " " و"macOS" و"Linux"، مما يجعلها خيارًا واسع الاستخدام.شرط أساسيورغم قوة هذه الطريقة، فإنها تعتمد على شرط مهم، إذ يجب أن يكون خيار "USB Debugging" مفعّلًا مسبقًا على الهاتف. إذا لم يكن مفعّلًا، أو إذا كان الهاتف يطلب إذنًا على الشاشة المعطلة، تصبح العملية أكثر تعقيدًا وقد تتطلب استخدام أدوات إضافية أو إصلاح الشاشة مؤقتًا.استخراج الملفاتعند توصيل الهاتف بالكمبيوتر والتأكد من تعرف النظام عليه، يمكن استخدام أوامر بسيطة مثل عرض الأجهزة المتصلة "adb devices" أو نسخ الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر "adb pull /sdcard/". وهذه الأوامر تسمح بنقل الصور، والفيديوهات، والمستندات وحتى بعض بيانات التطبيقات، طالما أنها ليست محمية بنظام صلاحيات خاص.قيود مهمةرغم فاعلية "USB Debugging"، فإنها ليست حلًا سحريًا، فلا يمكن الوصول إلى جميع ملفات النظام الداخلية من دون صلاحيات "Root"، كما أن البيانات المشفرة أو المحمية قد لا تكون قابلة للاسترجاع. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الهاتف لا يعمل أو لا يتم التعرف عليه عبر "USB Debugging"، فلن تنجح هذه الطريقة.أداة قوية ولكن بشروطتؤكد التجربة التقنية أن "USB Debugging" يعد من أفضل الحلول المجانية لاسترجاع الملفات من هواتف "أندرويد" ذات الشاشات المعطلة. ومع ذلك، يعتمد نجاحه بشكل كامل على إعدادات مسبقة في الهاتف وحالته التشغيلية. لذلك يُنصح دائمًا بتمكين النسخ الاحتياطي و"USB Debugging" قبل وقوع أي مشكلة، لتجنب فقدان البيانات في .