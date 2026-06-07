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تكنولوجيا وعلوم

رسائلك ستختفي بعد قراءتها... ميزة جديدة من واتساب

Lebanon 24
07-06-2026 | 14:30
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رسائلك ستختفي بعد قراءتها... ميزة جديدة من واتساب
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يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين، تتيح إرسال الرسائل النصية بنمط "العرض لمرة واحدة"، بحيث تختفي الرسالة فور قراءتها من قبل المستلم.

وبحسب تقارير تقنية، لا تزال الميزة قيد التطوير ولم تُطرح بعد للمستخدمين، إذ ستسمح بإرسال رسائل نصية لا يمكن الرجوع إليها بعد فتحها، على غرار ميزة الصور ومقاطع الفيديو التي تُعرض لمرة واحدة.

وستتيح الخاصية للمستخدم تفعيل خيار الإرسال لمرة واحدة بعد كتابة الرسالة، مع منع إعادة توجيهها أو نسخها أو حفظها، ما يوفر مستوى إضافياً من الحماية للمعلومات الحساسة أو المؤقتة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب المستمرة لتعزيز الخصوصية وتوفير أدوات تحكم أكبر في طريقة تبادل المحتوى داخل المحادثات، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن موعداً رسمياً لإطلاق الميزة.

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