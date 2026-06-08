هل يكون iPhone Ultra مفاجأة آبل الكبرى؟

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وبحسب موقع PhoneArena، فإن الهاتف المرتقب قد لا يشبه النماذج التقليدية الطويلة والضيقة، بل قد يأتي بتصميم أقصر وأعرض، يمنح عند فتحه إحساساً أقرب إلى استخدام جهاز iPad صغير.وساهمت صور جديدة مسرّبة لوحدات تجريبية في إعطاء تصور أوضح عن شكل الجهاز المحتمل. فبينما ظهرت في السابق نماذج وهمية للهاتف، فإن الصور الأخيرة التي نشرها المسرّب تضمنت شاشة أيضاً، وهو تفصيل صغير لكنه جعل النموذج يبدو أكثر واقعية.ومن الجهة الأمامية، يظهر الهاتف بشاشة خارجية تمتد من الحافة إلى الحافة، مع فتحة دائرية في المنتصف للكاميرا الأمامية، وهو تصميم سيكون الأول من نوعه بالنسبة إلى آبل إذا تأكد فعلاً. أما الكاميرا الموجودة على الشاشة الداخلية، فتبدو بعيدة نحو الجهة اليسرى، في حين يحمل ظهر الجهاز شريط كاميرا أفقياً مميزاً يضم كاميرتين.ووفقاً للتسريب نفسه، قد يتوفر الهاتف باللون الأبيض فقط.أما النقطة الأكثر لفتاً في الصور، فهي ظهور تجعّد خفيف في منتصف الشاشة الداخلية القابلة للطي، ما يشير إلى أن آبل، رغم محاولاتها تقليل أثر الطي قدر الإمكان، قد لا تتمكن من إخفائه بالكامل. وتحدثت شائعات عن أن عمق هذا التجعّد قد يبلغ نحو 0.15 ملم، مع زاوية طي تقل عن 2.5 درجة.لكن التقرير يشير إلى أن النسخة النهائية قد تكون أفضل مما تظهره النماذج الوهمية، لأن هذه الوحدات تُستخدم عادة من قبل مصنّعي الإكسسوارات لاختبار منتجاتهم قبل الإطلاق. ومن المتوقع أن تعتمد آبل على إطار وسطي من الزجاج الهيكلي، إضافة إلى تحسينات في المواد اللاصقة الشفافة بصرياً، لمحاولة جعل أثر الطي أقل وضوحاً.وتشير التسريبات إلى أن iPhone Ultra قد يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصات، وشاشة داخلية قياسها 7.8 بوصات، مع مستشعر Touch ID، وإطار من التيتانيوم، وشريحة A20. لكن طبيعة الهواتف القابلة للطي قد تفرض بعض التنازلات التقنية، لذلك قد لا يطابق الهاتف مواصفات النسخ الأعلى من iPhone 18 Pro.ورغم ذلك، فإن كونه أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون كافياً لجعله واحداً من أكثر أجهزة آبل ترقباً، وربما من أكثرها مبيعاً عند طرحه، إذا صحت هذه التسريبات.