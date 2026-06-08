تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل يكون iPhone Ultra مفاجأة آبل الكبرى؟

Lebanon 24
08-06-2026 | 00:44
A-
A+
هل يكون iPhone Ultra مفاجأة آبل الكبرى؟
هل يكون iPhone Ultra مفاجأة آبل الكبرى؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار إلى شركة آبل مع تقارير تتحدث عن استعدادها للكشف هذا العام عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، وسط توقعات بأن يحمل اسم iphone Ultra، وأن يأتي بتصميم مختلف عن الهواتف القابلة للطي التي اعتادها المستخدمون.
Advertisement

وبحسب موقع PhoneArena، فإن الهاتف المرتقب قد لا يشبه النماذج التقليدية الطويلة والضيقة، بل قد يأتي بتصميم أقصر وأعرض، يمنح عند فتحه إحساساً أقرب إلى استخدام جهاز iPad صغير.

وساهمت صور جديدة مسرّبة لوحدات تجريبية في إعطاء تصور أوضح عن شكل الجهاز المحتمل. فبينما ظهرت في السابق نماذج وهمية للهاتف، فإن الصور الأخيرة التي نشرها المسرّب sonny dickson تضمنت شاشة أيضاً، وهو تفصيل صغير لكنه جعل النموذج يبدو أكثر واقعية.

ومن الجهة الأمامية، يظهر الهاتف بشاشة خارجية تمتد من الحافة إلى الحافة، مع فتحة دائرية في المنتصف للكاميرا الأمامية، وهو تصميم سيكون الأول من نوعه بالنسبة إلى آبل إذا تأكد فعلاً. أما الكاميرا الموجودة على الشاشة الداخلية، فتبدو بعيدة نحو الجهة اليسرى، في حين يحمل ظهر الجهاز شريط كاميرا أفقياً مميزاً يضم كاميرتين.

ووفقاً للتسريب نفسه، قد يتوفر الهاتف باللون الأبيض فقط.

أما النقطة الأكثر لفتاً في الصور، فهي ظهور تجعّد خفيف في منتصف الشاشة الداخلية القابلة للطي، ما يشير إلى أن آبل، رغم محاولاتها تقليل أثر الطي قدر الإمكان، قد لا تتمكن من إخفائه بالكامل. وتحدثت شائعات عن أن عمق هذا التجعّد قد يبلغ نحو 0.15 ملم، مع زاوية طي تقل عن 2.5 درجة.

لكن التقرير يشير إلى أن النسخة النهائية قد تكون أفضل مما تظهره النماذج الوهمية، لأن هذه الوحدات تُستخدم عادة من قبل مصنّعي الإكسسوارات لاختبار منتجاتهم قبل الإطلاق. ومن المتوقع أن تعتمد آبل على إطار وسطي من الزجاج الهيكلي، إضافة إلى تحسينات في المواد اللاصقة الشفافة بصرياً، لمحاولة جعل أثر الطي أقل وضوحاً.

وتشير التسريبات إلى أن iPhone Ultra قد يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصات، وشاشة داخلية قياسها 7.8 بوصات، مع مستشعر Touch ID، وإطار من التيتانيوم، وشريحة A20. لكن طبيعة الهواتف القابلة للطي قد تفرض بعض التنازلات التقنية، لذلك قد لا يطابق الهاتف مواصفات النسخ الأعلى من iPhone 18 Pro.

ورغم ذلك، فإن كونه أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون كافياً لجعله واحداً من أكثر أجهزة آبل ترقباً، وربما من أكثرها مبيعاً عند طرحه، إذا صحت هذه التسريبات.
مواضيع ذات صلة
هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تدخل سباق الهواتف القابلة للطي.. iPhone Ultra Fold قيد التطوير
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
2 حزيران… هل يحمل لبنان مفاجأة تفاوضية؟
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ موجود في لبنان يتحدّث عن مفاجأة أعدها "حزب الله": التهديد كبير
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24

sonny dickson

الطويل

تيتان

تيتا

ميرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-06-08
Lebanon24
02:55 | 2026-06-08
Lebanon24
02:08 | 2026-06-08
Lebanon24
23:00 | 2026-06-07
Lebanon24
14:30 | 2026-06-07
Lebanon24
10:30 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24