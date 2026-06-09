ميتا تطلق Instagram Plus وتضيف مزايا مدفوعة للمستخدمين

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في خطوة تهدف إلى تقديم ميزات إضافية للمستخدمين مقابل اشتراك اختياري، أطلقت خدمة اشتراك جديدة باسم إنستغرام بلس.وقد بدأت شركة ميتا في طرح خدمة اشتراك جديدة تحت اسم إنستغرام بلس "Instagram Plus"بسعر 3.99 دولار شهريًا، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الإعلانات.وبالرغم من أن التطبيق الأساسي سيبقى مجانيًا، فإن الخدمة الجديدة تقدم مزايا إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة أكثر تخصيصًا وتفاعلاً. وأكدت الشركة أن النسخة المجانية من إنستغرام لن تتغير، وأن الاشتراك الجديد يُعد خيارًا إضافيًا فقط لمن يريد ميزات متقدمة.ميزات جديدةيركز إنستغرام بلس بشكل أساسي على تطوير خاصية القصص، حيث يسمح للمشتركين بتمديد مدة ظهور القصص إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة وعرض عدد مرات إعادة مشاهدة القصص Rewatch counts ومعرفة ما إذا كان شخص معين قد شاهد القصة وإنشاء قوائم جمهور متعددة لمشاركة المحتوى بشكل أكثر تخصيصًا. كما تتضمن الخدمة أدوات تفاعلية مثل Super Hearts وهي تفاعلات متحركة جديدة على القصص.تخصيص الملف الشخصيإلى جانب ميزات القصص، يقدم الاشتراك الجديد خيارات تخصيص أوسع لحساب المستخدم، مثل تغيير أيقونة التطبيق وتعديل خطوط السيرة الذاتية Bio وتثبيت عدد أكبر من المنشورات في الملف الشخصي، ونشر محتوى مباشرة على الحساب دون ظهوره تلقائيًا في خلاصات الأصدقاء. وهذه الإضافات تهدف إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على شكل تفاعلهم داخل المنصة.استراتيجية ميتاتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لشركة ميتا تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعلانات، خصوصًا مع استمرار الاستثمار الكبير في تقنيات والبنية التحتية الرقمية.ويرى محللون أن إطلاق الاشتراكات المدفوعة يمثل بداية تحول تدريجي في نموذج أعمال الشركة، حيث تسعى ميتا إلى تقديم طبقات خدمة مختلفة للمستخدمين، تجمع بين النسخة المجانية التقليدية وخدمات مدفوعة أكثر تطورًا.ردود فعل متباينةأثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المستخدمين، إذ عبّر البعض عن قلقهم من تحول التطبيقات المجانية إلى خدمات مدفوعة تدريجيًا، بينما يرى آخرون أن المزايا الإضافية قد تكون مفيدة للمستخدمين النشطين وصناع المحتوى. ورغم الجدل، تؤكد ميتا أن الخدمة ستبقى اختيارية بالكامل، دون أي تغيير في التجربة الأساسية لإنستغرام.