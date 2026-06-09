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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تطلق Instagram Plus وتضيف مزايا مدفوعة للمستخدمين

Lebanon 24
09-06-2026 | 09:23
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ميتا تطلق Instagram Plus وتضيف مزايا مدفوعة للمستخدمين
ميتا تطلق Instagram Plus وتضيف مزايا مدفوعة للمستخدمين photos 0
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في خطوة تهدف إلى تقديم ميزات إضافية للمستخدمين مقابل اشتراك اختياري، أطلقت شركة ميتا خدمة اشتراك جديدة باسم إنستغرام بلس.
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وقد بدأت شركة ميتا في طرح خدمة اشتراك جديدة تحت اسم إنستغرام بلس "Instagram Plus"بسعر 3.99 دولار شهريًا، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الإعلانات.

وبالرغم من أن التطبيق الأساسي سيبقى مجانيًا، فإن الخدمة الجديدة تقدم مزايا إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة أكثر تخصيصًا وتفاعلاً. وأكدت الشركة أن النسخة المجانية من إنستغرام لن تتغير، وأن الاشتراك الجديد يُعد خيارًا إضافيًا فقط لمن يريد ميزات متقدمة.

ميزات جديدة 
يركز إنستغرام بلس بشكل أساسي على تطوير خاصية القصص، حيث يسمح للمشتركين بتمديد مدة ظهور القصص إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة وعرض عدد مرات إعادة مشاهدة القصص  Rewatch counts ومعرفة ما إذا كان شخص معين قد شاهد القصة وإنشاء قوائم جمهور متعددة لمشاركة المحتوى بشكل أكثر تخصيصًا. كما تتضمن الخدمة أدوات تفاعلية مثل Super Hearts وهي تفاعلات متحركة جديدة على القصص.

تخصيص الملف الشخصي
إلى جانب ميزات القصص، يقدم الاشتراك الجديد خيارات تخصيص أوسع لحساب المستخدم، مثل تغيير أيقونة  التطبيق وتعديل خطوط السيرة الذاتية  Bio وتثبيت عدد أكبر من المنشورات في الملف الشخصي، ونشر محتوى مباشرة على الحساب دون ظهوره تلقائيًا في خلاصات الأصدقاء. وهذه الإضافات تهدف إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في شكل تفاعلهم داخل المنصة.

استراتيجية ميتا
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لشركة ميتا تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعلانات، خصوصًا مع استمرار الاستثمار الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. 

ويرى محللون أن إطلاق الاشتراكات المدفوعة يمثل بداية تحول تدريجي في نموذج أعمال الشركة، حيث تسعى ميتا إلى تقديم طبقات خدمة مختلفة للمستخدمين، تجمع بين النسخة المجانية التقليدية وخدمات مدفوعة أكثر تطورًا.

ردود فعل متباينة
أثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المستخدمين، إذ عبّر البعض عن قلقهم من تحول التطبيقات المجانية إلى خدمات مدفوعة تدريجيًا، بينما يرى آخرون أن المزايا الإضافية قد تكون مفيدة للمستخدمين النشطين وصناع المحتوى. ورغم الجدل، تؤكد ميتا أن الخدمة ستبقى اختيارية بالكامل، دون أي تغيير في التجربة الأساسية لإنستغرام. 

 
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