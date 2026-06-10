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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب تتيح الفصل بين العمل والحياة الشخصية

Lebanon 24
10-06-2026 | 12:33
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ميزة جديدة من واتساب تتيح الفصل بين العمل والحياة الشخصية
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أتاح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تمكنهم من تشغيل حسابين مختلفين على الجهاز نفسه من خلال التطبيق الرئيسي، دون الحاجة إلى استخدام تطبيق WhatsApp Business أو الاعتماد على هاتف إضافي.
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وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإضافة رقم هاتف ثانٍ والتبديل بين الحسابين مباشرة داخل التطبيق، وهو ما يسهل الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية.

 
تشغيل حسابين على واتساب
ووفقًا لواتساب، يمكن إضافة الحساب الثاني من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على السهم الموجود بجوار اسم المستخدم واختيار "Add Account"، قبل استكمال خطوات إعداد الرقم الجديد.


وسيحتفظ كل حساب بسجل المحادثات والإشعارات والإعدادات وخيارات الخصوصية الخاصة به بشكل مستقل، كما يمكن تخصيص إعدادات الإشعارات لكل حساب على حدة لتسهيل التمييز بين الرسائل الشخصية ورسائل العمل.


وللاستفادة من الميزة، يحتاج المستخدم إلى رقم هاتف ثانٍ سواء عبر شريحة SIM تقليدية أو شريحة إلكترونية eSIM مدعومة على أجهزة آيفون.


ويمثل التحديث الجديد نهاية واحدة من أبرز القيود التي واجهت مستخدمي آيفون لسنوات، حيث كان تشغيل حسابين يتطلب استخدام تطبيق WhatsApp Business بجانب التطبيق الأساسي أو الاعتماد على جهاز آخر.


كما يجعل هذا التحديث نسخة واتساب على iOS أقرب إلى نسخة أندرويد التي حصلت على دعم الحسابين منذ عام 2023، كذلك بدأ واتساب طرح الميزة تدريجيًا لمستخدمي iphone حول العالم، على أن تظهر للمستخدمين بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار ووصول التحديث إلى حساباتهم.
 
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