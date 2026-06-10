غوغل تخفّض سعر اشتراك الذكاء الاصطناعي وتضاعف مساحة التخزين

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خفّضت سعر أرخص اشتراكاتها في مجال لتسهيل الوصول إلى أجهزة Gemini، ووفقًا لمنشورٍ من فيكاس كانسال، مدير منتجات اشتراكات في الشركة، ستُصبح تكلفة باقة Google AI Plus الآن 5 دولارات شهريًا، بعد أن كانت 8 دولارات شهريًا، كما تُقدّم الباقة الآن ضعف سعة التخزين، 400 جيجابايت بدلًا من 200 جيجابايت.وأُتيحت باقة الاشتراك في كانون الثاني 2026 كخيارٍ أرخص للوصول إلى جهاز Gemini 3 Pro من جوجل، وجهاز Nano Banana Pro، وبرنامج Deep Research، وكانت جوجل تُقدّم هذه الميزات سابقًا ضمن باقة AI Pro الأغلى سعرًا، لكن Plus خفّضت السعر مقابل قيود استخدام أكثر صرامة، بعد انتهاء I/O 2026، أصبح عرض AI Plus أكثر ، حيث يتضمن مزايا جديدة، مثل أدوات البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة Daily Brief الجديدة التي تُقدم ملخصًا ليومك في تطبيق Gemini، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Gemini Omni، أحدث نماذج جوجل للذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو من أي مصدر.قد تختلف تجربة استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي من جوجل، ولكن الحصول على ضعف مساحة التخزين بنصف السعر يُعد عرضًا مغريًا يصعب رفضه، يمكنك الاشتراك في باقة AI Plus الآن جوجل الإلكتروني، ووفقًا لكانسال، سيلاحظ المشتركون الحاليون زيادة في مساحة التخزين خلال الأيام القليلة ، وسيتم تحديث سعر الاشتراك في فاتورتهم القادمة.