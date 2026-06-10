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تكنولوجيا وعلوم

أوروبا تضغط على ميتا... وواتساب يُفتح أمام منافسي الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-06-2026 | 15:17
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أوروبا تضغط على ميتا... وواتساب يُفتح أمام منافسي الذكاء الاصطناعي
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تواجه شركة ميتا ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بعدما وجهت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أمرًا مؤقتًا للشركة يقضي بالسماح لخدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة للشركات المنافسة باستخدام منصة WhatsApp مجانًا، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن ممارساتها التجارية.
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تحقيقات أوروبية بشأن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي
جاء القرار بعد شكاوى تقدمت بها عدة شركات أوروبية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، اتهمت فيها ميتا باستغلال نفوذها في سوق المراسلة الفورية لتقييد وصول المنافسين إلى خدمات واتساب للأعمال، وبحسب التقرير، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا في ديسمبر 2025، عقب شكاوى من شركات من بينها The Interaction Company المطورة للمساعد الذكي Poke.com، إلى جانب شركتي Agentik ومنافس إسباني آخر.

ميتا منعت المنافسين ثم فرضت رسوماً مرتفعة
كانت ميتا قد منعت خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة من الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business في أكتوبر 2025، بينما استثنت مساعدها الخاص "meta ai" من هذه القيود، وفي وقت لاحق، سمحت الشركة للمنافسين باستخدام المنصة، لكنها فرضت رسوماً اعتبرتها المفوضية الأوروبية مرتفعة للغاية، لدرجة تجعل المنافسة غير مجدية اقتصاديًا.
وقالت Teresa Ribera إن الرسوم التي فرضتها ميتا لا يمكن تحملها من قبل الشركات المنافسة، مؤكدة أن مبررات الشركة لم تكن مقنعة، وأضافت أن المؤشرات الحالية توحي بأن ميتا تسعى إلى استغلال الانتشار الواسع وهيمنة واتساب لدعم مساعدها الذكي الخاص وإقصاء المنافسين من السوق، في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا داخل أوروبا.

القرار يستمر حتى 2029 أو انتهاء التحقيق
وبموجب القرار المؤقت، ستلتزم ميتا بإتاحة الوصول المجاني إلى واتساب لخدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة، بما في ذلك تلك التابعة لشركة OpenAI، وذلك حتى انتهاء التحقيقات أو حتى يونيو 2029، أيهما يأتي أولًا، لكن من جانبها، انتقدت ميتا قرار المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن السلطات تجبرها على تقديم خدمة تجارية مدفوعة للمنافسين بشكل مجاني، وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم الطعن على القرار واستئنافه، معتبرة أن الإجراء يضر بنموذج أعمالها ويقوض قدرتها على تحقيق عائدات من خدمات واتساب للأعمال.
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