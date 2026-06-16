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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق Android 17 لأجهزة Pixel مع مزايا جديدة

Lebanon 24
16-06-2026 | 16:30
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غوغل تطلق Android 17 لأجهزة Pixel مع مزايا جديدة
غوغل تطلق Android 17 لأجهزة Pixel مع مزايا جديدة photos 0
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أعلنت غوغل عن بدء طرح نظام التشغيل android 17 لأجهزة Google Pixel، على أن تصل التحديثات إلى بقية الأجهزة العاملة بنظام أندرويد تدريجياً خلال عام 2026، فيما ستحصل بعض الأجهزة على مزايا الذكاء الاصطناعي Gemini Intelligence خلال الأشهر المقبلة.

ويتضمن الإصدار الجديد مجموعة من التحسينات في تجربة المستخدم، من بينها إمكانية إخفاء أسماء التطبيقات من الشاشة الرئيسية، وإضافة أدوات تحكم أكثر تفصيلاً في مستوى الصوت للمساعد الذكي، فضلاً عن توسيع خيارات الوضع الداكن وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية على جميع أجهزة أندرويد.

ومن أبرز المزايا الجديدة ميزة Bubbles التي تسمح بتشغيل التطبيقات في نوافذ عائمة فوق تطبيقات أخرى، ما يسهّل التنقل بين المهام المختلفة دون مغادرة التطبيق الأساسي.

كما أضاف النظام ميزة Screen Reactions التي تتيح للمستخدم تسجيل الشاشة مع الظهور بالكاميرا الأمامية في الوقت نفسه، وإضافة تفاعلات مباشرة فوق التطبيقات أو المواقع أو مقاطع الفيديو، بطريقة مشابهة لتقنيات الشاشة الخضراء المستخدمة في تطبيقات الفيديو.

وفي مجال الألعاب، يوفر Android 17 دعماً محسناً للأجهزة القابلة للطي، مع تصميم جديد يخصص نصف الشاشة للعبة والنصف الآخر لأدوات التحكم، بهدف الاستفادة القصوى من مساحة العرض.

وعلى صعيد الأمان، عززت غوغل حماية الخصوصية من خلال السماح بمنح التطبيقات صلاحية مؤقتة للوصول إلى الموقع الجغرافي، ومشاركة جهات اتصال محددة فقط بدلاً من دفتر العناوين بالكامل. كما تم تطوير ميزة "تحديد الهاتف كمفقود" لمنع الوصول إلى الجهاز حتى في حال معرفة رمز المرور.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، ستحصل أجهزة Pixel على نموذج Lyria 3 الجديد لتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أداة Gemini Omni لإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو باستخدام أوامر نصية.

كما أطلقت غوغل تحديث Wear OS 7 لساعات Pixel Watch المتوافقة، مع تحسينات في عمر البطارية بنسبة تصل إلى 10% وإضافة مزايا جديدة لمتابعة الأنشطة والأحداث المباشرة، إلى جانب دعم أكبر لتكامل الأجهزة الذكية والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

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