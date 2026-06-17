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تكنولوجيا وعلوم

ارتفاع الحرارة واستنزاف البطارية… علامات خطر على جهازك

Lebanon 24
17-06-2026 | 12:05
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ارتفاع الحرارة واستنزاف البطارية… علامات خطر على جهازك
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تشكل الفيروسات والبرامج الخبيثة تهديداً متزايداً لمستخدمي الهواتف الذكية، خاصة مع تنوع أساليب الاختراق التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة.

رغم أن هواتف أندرويد الحديثة مزودة بطبقات متقدمة من الحماية الأمنية، فإن التهديدات الإلكترونية لا تزال تتطور بوتيرة متسارعة، ما يجعل المستخدمين عرضة لمخاطر البرامج الضارة والفيروسات التي قد تتسلل إلى أجهزتهم عبر التطبيقات أو الروابط المشبوهة.
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ويحذر خبراء التقنية من أن تجاهل بعض المؤشرات المبكرة قد يؤدي إلى اختراق البيانات الشخصية أو سرقة الحسابات والمعلومات الحساسة.

سلوك غير معتاد 
من أبرز العلامات التي قد تشير إلى إصابة الهاتف بفيروسات أو برامج خبيثة ظهور سلوكيات غير مألوفة على الجهاز. وتشمل هذه السلوكيات إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية دون علم المستخدم، أو تشغيل تطبيقات بشكل تلقائي دون تدخل منه.

كما تُعد النوافذ المنبثقة المتكررة والإعلانات المزعجة التي تظهر بصورة غير اعتيادية من المؤشرات المهمة على احتمال وجود برمجيات ضارة تعمل في الخلفية. كذلك فإن تثبيت تطبيقات جديدة دون موافقة المستخدم قد يكون دليلاً واضحاً على تعرض الجهاز للاختراق.

البطارية والحرارة
يشير التقرير إلى أن التراجع المفاجئ في أداء البطارية أو ارتفاع حرارة الهاتف بشكل متكرر قد يكون ناتجاً عن تطبيقات خبيثة تستهلك موارد الجهاز بصورة مستمرة.

ورغم أن هذه الأعراض قد ترتبط أحياناً بعمر الجهاز أو كثافة الاستخدام، فإن استمرارها بشكل غير طبيعي يستدعي التحقق من وجود برامج تعمل في الخلفية دون إذن المستخدم. كما يمكن أن يؤدي هذا النشاط الخفي إلى زيادة استهلاك البيانات وارتفاع فواتير الاتصالات نتيجة استخدام الشبكة بشكل مكثف.

اختراق الحسابات 
ومن العلامات الأكثر خطورة ملاحظة نشاط غير معتاد على الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالهاتف، مثل تسجيل الدخول من أجهزة مجهولة أو تغيير إعدادات الحساب دون علم صاحبه.

ويحذر الخبراء من أن هذه المؤشرات قد تعني تسرب بيانات تسجيل الدخول أو سرقة كلمات المرور، ما يفتح الباب أمام المهاجمين للوصول إلى المعلومات الشخصية أو المالية للمستخدم.

لذلك يُنصح بالتواصل مع مزود الخدمة والمؤسسات المالية فور الاشتباه بأي نشاط غير مشروع، إلى جانب تغيير كلمات المرور بشكل عاجل.

تعزيز الحماية
للحد من المخاطر، ينصح الخبراء بتشغيل الهاتف في "الوضع الآمن" الذي يعطل تطبيقات الجهات الخارجية مؤقتاً، ما يساعد على تحديد التطبيقات المشبوهة وإزالتها. كما يُستحسن مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات والتأكد من عدم حصول أي تطبيق على صلاحيات غير ضرورية.

كذلك يُوصى بتنزيل التطبيقات حصراً من متجر غوغل بلاي أو المصادر الموثوقة، وتجنب شبكات الإنترنت العامة غير الآمنة، والحرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام. كما تبقى الحيطة عند التعامل مع الروابط المجهولة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية المتزايدة. 
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