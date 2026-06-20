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تكنولوجيا وعلوم

إحذروا.. هذه العادات قد تدمر هاتفكم الذكي تجنبوها

Lebanon 24
20-06-2026 | 04:00
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إحذروا.. هذه العادات قد تدمر هاتفكم الذكي تجنبوها
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إذا اعتنيت بهاتفك جيدًا، يمكن أن يدوم لفترة أطول بكثير مما تريد الصناعة أن تعترف به.

فهناك احتمال كبير أن بعض عاداتك السيئة تؤدي تدريجيًا إلى إتلافه بمرور الوقت. وعليك تجنُب هذه الممارسات لإطالة عمر هاتفك الحالي، بحسب تقرير لموقع "PGMag" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
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فما هي هذه العادات؟

شراء كابلات رخيصة
من أكثر العادات سوءًا التي يمكن أن تدمر بها هاتفك: كابلات الشحن الرخيصة غير المعروفة. وليس المقصود هنا الشركات الموثوقة مثل أنكر أو الكابلات التي تحمل اعتماد "Made for iphone" (صنع لأجل آيفون)، بل المقصود كابلات USB المجهولة التي تشتريها مقابل دولار واحد أو أقل من دولار من أي متجر.

والكثير من هذه الكابلات يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لهاتفك، أو الأسوأ من ذلك، قد يعرضك لخطر الحريق أو الصعق الكهربائي، لذلك فالتوفير البسيط لا يستحق ذلك. وينبغي عليك شراء كابلات من علامة تجارية معروفة، وبعد الحصول على كابلات جيدة، تعامل معها بعناية.

تفريغ البطارية كليًا بشكل متكرر
تتدهور بطاريات الهواتف بمرور الوقت؛ فبعد بضع سنوات لن تكون السعة القصوى كما كانت عند شراء الجهاز. وهذا أمر طبيعي، لكن العادات السيئة قد تسرّع هذا التدهور وتُضعف البطارية مبكرًا.

ولتجنب ذلك، أعد شحن هاتفك قبل أن يصل إلى 0%، فلا يجب أن تتركه ينفد تمامًا كل مرة.

الإكثار من صور السيلفي تحت الماء
لا يوجد شيء اسمه جهاز "مقاوم للماء" بشكل كامل، رغم ما قد توحي به الإعلانات. وقد تكون بعض الأجهزة أكثر مقاومة للماء من غيرها، لكن دائمًا هناك احتمال لتسرب الماء إلى الداخل، وكلما زاد تعرض الجهاز للماء، تراجعت كفاءة هذه المقاومة.

لذلك حتى لو كان الجهاز بتصنيف IP67 أو IP68، يجب استخدامه في الماء بشكل محدود.

إهمال الأمان
الكثير من الناس يتجاهلون الأمان من أجل الراحة السريعة. مثال على ذلك: تحديثات البرامج.
قد تبدو تحديثات الأمان مملة وغير عاجلة، لكنها تحمي الجهاز من البرمجيات الخبيثة والمشكلات الخطيرة، لذلك يجب عليك عدم تأجيلها. تأكد أيضًا من تحديث التطبيقات، لأنها غالبًا تحتوي على إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية.

وعلى الجانب الأكثر خطورة، كن حذرًا من التطبيقات التي تقوم بتثبيتها. إذا كنت تحاول تحميل تطبيقات مدفوعة عبر متاجر غير رسمية مشبوهة، فأنت تعرض نفسك لمشكلات كبيرة، لذلك ينبغي ألا تفعل ذلك.

وفي الوقت نفسه، احذر من التطبيقات المزيفة داخل هذه المتاجر. غالبًا ما تكون تطبيقات مليئة بالإعلانات أو تحاول تقليد خدمات مشهورة، أو حتى تنفيذ عمليات احتيال عبر الرسائل المدفوعة.(العربية)
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