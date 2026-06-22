من "إكس جيمي".. نظارة ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي

دخلت شركة "إكس " ، المعروفة في مجال أجهزة ، سوق النظارات الذكية عبر نموذجها "MemoMind One"، الذي يجمع بين وظائف الشاشة الثانوية وتقنيات ، لكنه يثير جدلاً بسبب بعض الخصائص المرتبطة بالخصوصية.

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وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، حصلت النظارات على تقييم 7.4 من 10، إذ تتميز بخفة الوزن والراحة، وإمكانية استخدامها كشاشة عرض ثانوية للهاتف، إلى جانب عمر بطارية يصل إلى نحو 16 ساعة من الاستخدام المختلط، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي لفترات طويلة.





وتعتمد النظارات على تقنية الدليل البصري داخل العدسات (Waveguide) مع إسقاط عبر شريحة "Micro-LED"، ما يتيح عرض الإشعارات والترجمة الفورية والملاحة وإجابات المساعد الذكي مباشرة ضمن مجال الرؤية، بحيث تبدو المعلومات وكأنها شاشة عائمة أمام المستخدم. وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، حصلت النظارات على تقييم 7.4 من 10، إذ تتميز بخفة الوزن والراحة، وإمكانية استخدامها كشاشة عرض ثانوية للهاتف، إلى جانب عمر بطارية يصل إلى نحو 16 ساعة من الاستخدام المختلط، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي لفترات طويلة.وتعتمد النظارات على تقنية الدليل البصري داخل العدسات (Waveguide) مع إسقاط عبر شريحة "Micro-LED"، ما يتيح عرض الإشعارات والترجمة الفورية والملاحة وإجابات المساعد الذكي مباشرة ضمن مجال الرؤية، بحيث تبدو المعلومات وكأنها شاشة عائمة أمام المستخدم.





كذلك، توفر واجهة تحكم تعتمد على إيماءات إمالة الرأس للتنقل بين القوائم، إضافة إلى أوامر صوتية لتشغيل المساعد الذكي.





لكن رغم هذه الإمكانات، واجه الجهاز انتقادات تتعلق بضعف نظام التحكم، إذ يعتمد على زر واحد متعدد الوظائف يسبب ارتباكاً أثناء الاستخدام، حيث يؤدي إلى تنفيذ أوامر مختلفة بحسب طريقة الضغط، ما يجعل التنقل بين الميزات أقل سلاسة.





وتأتي النظارات أيضاً مزودة بسماعات مدمجة من شركة "Harman" تتيح إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى، مع أداء صوتي جيد نسبياً مقارنة بحجم الجهاز ووزنه الخفيف.





في المقابل، أثارت ميزة الذكاء الاصطناعي جدلاً واسعاً، إذ تتضمن خاصية تعتمد على تسجيل ما يسمعه المستخدم بشكل مستمر وتحويله إلى لأنشطته، وهو ما وُصف بأنه تدخل مقلق في الخصوصية، رغم تقديمه بوصفه ميزة إنتاجية.





كما توفر النظارات خدمات مثل الترجمة الفورية وكتابة الملاحظات وعرض التنبيهات، لكنها تعاني من تأخير طفيف في الترجمة قد يؤثر في سلاسة المحادثات في بعض الحالات. كما توفر النظارات خدمات مثل الترجمة الفورية وكتابة الملاحظات وعرض التنبيهات، لكنها تعاني من تأخير طفيف في الترجمة قد يؤثر في سلاسة المحادثات في بعض الحالات.





وبينما تُعد "MemoMind One" خطوة متقدمة في مجال الحوسبة القابلة للارتداء، فإن سعرها المرتفع وخصائص الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالتسجيل المستمر يضعانها في دائرة الجدل بين الابتكار التقني ومخاوف الخصوصية.