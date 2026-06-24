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تكنولوجيا وعلوم

محادثات أولية لقرض تاريخي يعزّز توسّع "تيك توك" في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
24-06-2026 | 12:31
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محادثات أولية لقرض تاريخي يعزّز توسّع تيك توك في الذكاء الاصطناعي
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أفادت وكالة "بلومبرج" بأن شركة "بايت دانس" الصينية، مطورة تطبيق "تيك توك"، تجري محادثات أولية مع عدد من البنوك للحصول على قرض خارجي بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي، في أكبر عملية اقتراض خارجي محتملة في تاريخ الشركة، بالتزامن مع توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة، التي تتخذ من بكين مقرا لها، تدرس الحصول على القرض لأجل ثلاث سنوات مع إمكانية تمديده إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية وأن التفاصيل النهائية قد تتغير.

وأضافت المصادر أن أوجه استخدام التمويل المقترح لم تتضح بعد، فيما لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي بشأن هذه الأنباء.

وتسعى "بايت دانس" إلى تعزيز حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تدرس رفع إنفاقها الرأسمالي إلى نحو 70 مليار دولار خلال العام الجاري لتوسيع مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بهذا المجال، مع احتمال ارتفاع الإنفاق إلى 100 مليار دولار العام المقبل إذا ظلت الظروف الاقتصادية والتجارية مواتية.

المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي
وأشارت بلومبرج إلى أن المنافسة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي تتصاعد، إذ تخطط شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، من بينها أمازون وألفابت ومايكروسوفت وميتا، لإنفاق رأسمالي قد يصل إلى 725 مليار دولار خلال العام الحالي، يتركز معظمه على تجهيزات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وكانت "بايت دانس" قد جمعت في عام 2024 نحو 10.8 مليار دولار من خلال أكثر من 20 بنكا ومؤسسة مالية دولية وصينية، واستخدمت جزءا من العائدات لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار كانت قد حصلت عليه في عام 2021.

ورغم استمرار التوقعات بشأن طرح الشركة للاكتتاب العام، فإنها تواصل التركيز على أنشطتها الأساسية في مجالي الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.
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