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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يختبر واجهة جديدة لأجهزة آيفون بتصميم زجاجي عصري

Lebanon 24
25-06-2026 | 16:00
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واتساب يختبر واجهة جديدة لأجهزة آيفون بتصميم زجاجي عصري
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بدأ تطبيق واتساب طرح تصميم جديد لواجهة المحادثات على أجهزة آيفون، يعتمد على لغة التصميم البصرية "Liquid Glass"، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وجعل التطبيق أكثر انسجاماً مع أحدث معايير التصميم المعتمدة في نظام iOS.

ويستند التصميم الجديد إلى عناصر شفافة وتأثيرات بصرية مستوحاة من الزجاج، ما يمنح واجهة التطبيق مظهراً أكثر حداثة وسلاسة. وتشمل التعديلات شريط المحادثة السفلي وشريط التنقل العلوي داخل الدردشات، اللذين سيظهران بتأثيرات شفافة ومتدرجة تعزز الإحساس بالعمق والتفاعل.

وبدأ واتساب بالفعل بإدخال بعض عناصر التصميم الجديدة إلى أجزاء مختلفة من التطبيق، إلا أن التحديث لا يزال متاحاً لعدد محدود من المستخدمين ضمن خطة إطلاق تدريجية تهدف إلى اختبار الأداء وجمع الملاحظات قبل التعميم الكامل.

ووفقاً للتقارير، حصل بعض مستخدمي iOS على أجزاء من الواجهة الجديدة، مثل شريط التبويب العائم وعناصر بصرية ذات طابع زجاجي، بينما لا يزال آخرون يستخدمون التصميم التقليدي.

ولا تقتصر التحديثات على شاشة المحادثات فقط، إذ يعمل واتساب على إعادة تصميم الأزرار والقوائم التفاعلية وعناصر أخرى داخل التطبيق لتوفير تجربة أكثر انسجاماً مع لغة التصميم الحديثة التي تعتمدها أبل.

كما تخطط الشركة لإضافة التأثيرات الجديدة إلى مشغل الرسائل الصوتية في تحديثات مستقبلية، ضمن مساعيها لتوحيد تجربة الاستخدام عبر مختلف أقسام التطبيق.

ولم يحدد واتساب حتى الآن موعداً رسمياً لإطلاق التصميم الجديد لجميع المستخدمين، إلا أن التوقعات تشير إلى وصوله تدريجياً إلى أجهزة آيفون خلال التحديثات المقبلة.

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