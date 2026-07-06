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تكنولوجيا وعلوم

قيد الاختبار.. ميزة جديدة آتية إلى "واتسآب"

Lebanon 24
06-07-2026 | 14:00
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قيد الاختبار.. ميزة جديدة آتية إلى واتسآب
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بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة في هواتف آيفون تتيح للمستخدمين معرفة إذا كانت جهة الاتصال متصلة بالتطبيق في الوقت الفعلي، عبر نقطة خضراء صغيرة تظهر في صفحة الملف الشخصي للحساب، مع الحفاظ على إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين.
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وتتوفر الميزة في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق في منصة TestFlight لتجربة التطبيقات عبر متجر آب ستور، بعد أن بدأت الشركة اختبارها في هواتف أندرويد الشهر الماضي، لتصل الآن إلى عدد محدود من مستخدمي iOS.

وتظهر النقطة الخضراء بجوار الصورة الشخصية لجهة الاتصال عندما تستخدم التطبيق، وتختفي فور مغادرتها أو توقف نشاطها، مما يمنح المستخدمين مؤشراً سريعاً على توفر الطرف الآخر قبل إرسال الرسائل.

ويستبدل التصميم الجديد عبارة "متصل الآن Online" التي كانت تظهر أسفل الصورة الشخصية داخل صفحة معلومات الدردشة، وذلك بهدف تبسيط واجهة الاستخدام مع الحفاظ على الوظيفة نفسها.

وأكدت الشركة أن المؤشر الأخضر لا يظهر إلا إذا كانت جهة الاتصال تسمح بمشاركة حالة الاتصال عبر إعدادات الخصوصية.

وأما المستخدمون الذين يخفون حالة "آخر ظهور" أو "متصل الآن"، فلن تظهر بجوار أسمائهم أي نقطة خضراء، بما يتوافق مع سياسة الخصوصية الحالية للتطبيق.

وفي المرحلة الحالية، يقتصر ظهور المؤشر في صفحة الحساب التي يصل إليها المستخدم بالضغط على اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة، ولا يظهر داخل قائمة المحادثات أو شاشة الدردشة نفسها.

وتشير هذه الخطوة إلى استعداد واتساب لإطلاق قسم جديد مخصص لجهات الاتصال في نظامي iOS وأندرويد، يتضمن قائمة بالأشخاص المتصلين أو الذين كانوا نشطين حديثًا، على أن يشكل المؤشر الأخضر جزءًا أساسيًّا من هذه التجربة الجديدة.

ولا تستبعد الشركة توسيع نطاق ظهور المؤشر مستقبلًا ليشمل قائمة المحادثات أو واجهة الدردشة وأقساماً أخرى داخل التطبيق، بعد أن يعتاده المستخدمون.

وتتوفر الميزة حالياً لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية عبر TestFlight، كما قد تظهر لدى عدد محدود من مستخدمي النسخة المستقرة لأغراض الاختبار، ومن المقرر طرحها تدريجيًّا خلال الأسابيع المقبلة دون إعلان موعد محدد لإطلاقها لكافة المستخدمين.
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